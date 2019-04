Gaan Frank en Rogier van ‘Paleis voor een Prikkie’ dít programma presenteren?

Frank en Rogier hebben met hun programma ‘Paleis voor een Prikkie’ een grote fanbase weten op te bouwen. En al die liefhebbers van het koppel zouden binnenkort zomaar van nóg meer Frank en Rogier mogen genieten, want de twee zijn gevraagd voor een nieuwe presentatieklus.

Het stel werkt aan een vierde seizoen van Paleis voor een Prikkie, maar zijn ondertussen ook gevraagd om een ander programma te presenteren. Glamourland om precies te zijn, het programma dat eind jaren 90 een groot succes was. “Er is nog niets zeker, maar het lijkt ons erg leuk om te doen”, verklappen ze aan RTL Boulevard.

Eén voorwaarde

Frank en Rogier mogen het programma in een nieuw jasje steken, maar willen dat alleen doen op één voorwaarde. “We willen wel de volledige vrijheid houden”, aldus het duo. “Ook de naam zal niet Glamourland blijven, het zal een andere naam krijgen.”

Lees ook

Triest: Frank en Rogier breken skivakantie af wegens brute inbraak in Haagse woning

Glamourland

In de jaren 90 was Gert-Jan Dröge het gezicht van Glamourland. Het programma bood een kijkje in de wereld waarin oud geld een grote rol speelt. Denk hierbij aan reportages over premières, jachtpartijen en de nodige feestjes.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP