Heb jij dit kleine foutje in ‘La La Land’ gespot?

De film ‘La La Land’, wie kent ‘m niet? Met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrol en natuurlijk de geweldige liedjes was het een schot in de roos. Toch blijkt er een klein foutje in te zitten dat je waarschijnlijk niet hebt opgemerkt…

Als de betoverende lach en dromerige ogen van Ryan Gosling je hebben afgeleid gedurende de film snappen wij dat als de beste. Maar een oplettende kijker was minder gevoelig voor de charmes van de hoofdrolspeler.

Biertje

Stany Crets, een acteur uit België, merkte een kleine montagefout op in de film ‘La La Land’. Zo is in één scène te zien dat Ryan Gosling zijn biertje met zijn linkerhand vasthoudt, maar zijn drankje in het volgende shot ineens in zijn andere hand heeft. Als bewijs heeft Crets er een filmpje van gedeeld op Instagram, waarbij hij schrijft: ‘Waar is het scriptmeisje?’

Bekijk de video hieronder en oordeel zelf: hoe erg vind jij de fout?

Bron: Flair.be | Beeld: Giphy