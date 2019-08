Heb je al tig keer nieuwe planten in huis gehaald maar overleeft zelfs een cactus het niet in jouw buurt? Wellicht heb je gewoon geen groene vingers, maar het kan ook zijn dat je je schuldig maakt aan een van onderstaande fouten.

Geloof ons, je bent lang niet de enige die met een van deze twee dingen de mist ingaat. Let je hierop, dan houden jouw planten het vanaf nu waarschijnlijk wél langer dan een week vol.

Te veel water

Er zijn genoeg mensen die een plant kopen, maar daarna vergeten water te geven. Toch blijkt te véél water geven de meest gemaakte fout te zijn. Dit heb je alleen vaak niet door, omdat het water naar beneden zakt en de bovenste laat als eerst opdroogt. De wortels gaan rotten, waardoor het niet lang duurt voordat de plant doodgaat. Om dit te voorkomen kun je kiezen voor een bloempot met gat onderin. Zet er dan schaaltje onder, zodat het overtollige water weg kan lopen.

Te veel licht

De ene kamerplant houdt van een zonnetje en heeft veel licht nodig, terwijl de andere plant juist in het donker hoort te staan. Check dit goed van tevoren, want het kan het einde zijn van het groen in je huis. Tip: bedenk eerst een plekje waar je de plant wilt zetten. Bekijk of-ie daar veel of weinig licht krijgt en koop basis van die informatie een plant. Dan is de kans groot dat-ie het overleeft.

