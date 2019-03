Je staat op een bloedmooie plek, wil even snel een foto maken met je telefoon en dan is-ie… vol. Eindstand: je moet eerst ruimte vrijmaken om weer kiekjes te kunnen schieten met als resultaat dat het fotomoment al lang en breed voorbij is. Herkenbaar? No worries, er is namelijk een trucje waardoor je er de volgende keer nog wél op tijd bij bent.

Wist je namelijk dat je helemaal geen foto’s hoeft te verwijderen om tóch nieuwe kiekjes te kunnen maken met je iPhone? En daarbij zijn de social media apps die je hebt jouw redders in nood.

Lees ook

Gevaarlijker dan je denkt: waarom je nóóit een ‘neppe’ telefoonoplader moet gebruiken

Camera

Als het niet meer lukt om een foto te maken met de reguliere camera-app op je telefoon, kun je altijd de soortgelijke functie van bijvoorbeeld Instagram of Facebook gebruiken. Open simpelweg een van de apps, ga naar de camerafunctie in de app en maak een foto. Wat je dan zult merken, is dat je géén melding krijgt dat je telefoon vol is en de foto gewoon wordt opgeslagen in de filmrol. Handig!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Harper’s Bazaar | Beeld: iStock