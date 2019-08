Eerste foto ‘Boer Zoekt Vrouw’-boeren is hier én Yvon Jaspers licht alvast tipje van sluier op

Bijna is het zover: op 1 september gaat het nieuwe seizoen van ‘Boer Zoekt Vrouw’ van start. Om ons alvast kennis te laten maken met alle boeren en boerinnen, hebben de makers een eerste foto van de nog onherkenbare boeren gedeeld én licht presentatrice Yvon Jaspers een klein tipje van de sluier op.

Een foto van de achterkant van alle deelnemers wordt namelijk gedeeld en de presentatrice wil toch nog wel wat meer kwijt. Zo zijn de kandidaten heel divers: de jongste is 25, terwijl de oudste 61 jaar oud is.

Verspreid over heel Nederland

Maar dat niet alleen. “Je kan je verheugen op tien hele leuke, totaal andere boeren dan andere jaren. Ze wonen verspreid over heel Nederland; misschien wel bij jou in het dorp of aan de rand van jouw stad”, aldus Yvon. “Voor de elfde keer hopen we de grootste wens van deze tien boeren te laten uitkomen: een partner voor het leven vinden. Hoe leuk is het om opnieuw mensen te begeleiden die zich zo kwetsbaar op durven stellen, waar misschien over een tijdje dat stille huis gevuld gaat worden met liefde? Dat verveelt nooit! Ook dit jaar zijn we van Drenthe en Friesland naar Zeeland en Brabant gereden om een portret van de boeren te maken. Wie zijn het en waar zijn ze naar op zoek?”

Bijna

Seizoen 11 van Boer Zoekt Vrouw start zondag 1 september om 20.25 uur bij NPO1. In die eerste uitzending worden de deelnemende boeren voorgesteld aan televisiekijkend Nederland. Het programma, waarin de zoektocht van de vijf boeren met de meeste brieven wordt gevolgd, is vanaf begin 2020 te zien op televisie. De liefdesperikelen van de vijf boeren met de minste brieven zijn te volgen in een online serie.

Bron: Story.nl | Beeld: Linelle Deunk (KRO-NCRV)