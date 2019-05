Is eten jouw favoriete hobby? Dan mag je deze food films niét missen

Met kookprogramma’s als ‘Heel Holland Bakt’ en ‘Masterchef’ zijn we geïnspireerd geraakt en noemen we eten en koken tegenwoordig een van onze favoriete hobby’s. Gelukkig kunnen we ook af en toe ons (toetjes)hart ophalen in de bioscoop. De mooiste gerechten krijgen immers regelmatig een grote rol in films.

Blijf je liever thuis en wil je vanaf de bank genieten van een film met eten in de hoofdrol? Ook dat kan! Video-on-demand-dienst Pathé Thuis zet een top 5 op een rij met de lekkerste food films. Zo kan je heerlijk weg kwijlen bij alle culinaire hoogstandjes en de bijbehorende chef-kok-drama.

1. Burnt

Chef-kok Adam Jones had met zijn spraakmakende gerechten de culinaire wereld aan zijn voeten, maar verspeelde het met zijn wilde levenstijl van drank en drugs. Na de Parijse mislukking is hij nu klaar om zijn Michelinster terug te pakken in Londen. Hiervoor moet hij alleen nog het beste team bij elkaar krijgen. Naast het feit dat alle gerechten er appetijtelijk uit zien, zijn de acteurs ook fijn om naar te kijken: Bradley Cooper, Sienna Miller, Alicia Vikander, Omar Sy, Emma Thompson en Uma Thurman.

2. Comme un Chef

“Ik ben gekookt”, zegt de grote chef-kok Alexandre Vauclair. Het lukt hem niet meer om originele gerechten te bedenken en dreigt daardoor een van zijn sterren te verliezen. Jacky Bonnot, een getalenteerde kok zonder opleiding, moet het Parijse restaurant nieuwe leven inblazen. Hij doet dat op een onconventionele manier. Met deze hartverwarmende komedie loopt het water je geheid in de mond.

3. Chocolat

De noordenwind brengt Vivian, gespeeld door Juliette Binoche, en haar dochter naar een conservatief Frans dorpje waar alles grauw en grijs is. Vivian zet verandering in wanneer ze een chocolaterie opent. Dankzij haar magische chocolade lijkt iedereen voor Vivian te smelten, komen hun verborgen verlangens naar buiten en krijgt het dorpje weer kleur. Dit zoete drama is gebaseerd op het gelijknamige boek van Joanne Harris. Houd wel een reep van je favoriete chocolade bij de hand want daar krijg je sowieso trek in.

4. Chef

Een film die niet mag missen in deze top 5 is Chef. Een frisse en smaakvolle film over chef Carl Casper (John Favreau). Deze eigenzinnige kok wordt ontslagen na een ruzie over de kaart. Met de hulp van zijn ex-vrouw (Sofia Vergara), beste vriend (John Leguizamo) en zoontje (Emjay Anthony) begint hij zijn eigen restaurant op wielen. Tijdens de roadtrip herontdekt Carl zijn passie voor het koken en kunnen wij genieten van de Amerikaanse culinaire tradities.

5. No Reservations

Deze top 5 mist nog een vrouwelijke chef en daarom sluiten we af met Catherine Zeta-Jones. Zij speelt de succesvolle chef-kok Kate die zo haar eigen karaktertrekjes heeft. Ze is ambitieus en bot, maar ook eenzaam. Dit verandert wanneer ze voor haar nichtje moet zorgen én met een nieuwe collega moet werken. Zie hoe deze nieuwe kok de romantische grens op zoekt, maar geniet ook zeker van de prachtige gerechten waar je geïnspireerd door raakt.

Beeld: iStock