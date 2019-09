Kijkers ontroerd door Floor Jansen’s versie van ‘Shallow’ in ‘Beste Zangers’

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders stemden zaterdagavond de televisie af op ‘NPO1’ om weer te genieten van een nieuwe aflevering van ‘Beste Zangers’. En kijkers waren het er unaniem over eens: het was Floor Jansen die de show stal, met haar versie van ‘Shallow’.

Speciaal voor YouTube-zangeres Emma Heesters (23), die in de zesde aflevering van Beste Zangers centraal staat, steekt Floor de A Star is Born-hit Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper in een nieuw jasje. Ze zingt het duet in haar eentje en weet met haar vertolking van het liedje niet alleen Emma maar ook de anderen op de bank enorm te raken. Zo kan singer-songwriter en medekandidaat Ruben Annink het maar moeilijk drooghouden.

Kippenvel

Op Twitter stromen de positieve reacties binnen voor Floor. Sterker nog, de brunette wordt qua niveau vergeleken met Céline Dion en wordt de hemel ingeprezen wegens haar “verpletterende stembeheersing”.

#bestezangers @FloorJansen_ is killing it again met Shallow. Wat een stembeheersing. — Ron (@lith56) September 28, 2019

#Bestezangers Floor..👍🏼👍🏼👍🏼 Top!! Niveau van Céline Dion, is wat in me opkomt #floorjansen — Harma de Wilde (@HarmaWilde) September 28, 2019

En dan Floor…. wat een supergave versie van Shallow… #powerwoman #bestezangers — Dorien ❌❌❌ (@DorienSchults) September 28, 2019

Floor Jansen is niet alleen de beste zangeres van Nederland, ze kan zich meten aan de allergrootste internationale vocalisten. Bereik en stembeheersing: verpletterend! Ik kende haar niet, maar nu gelukkig wel. Dank voor deze veelzijdige bijdragen aan #bestezangers @FloorJansen_ — ella de wolf (@elladewolf1) September 28, 2019

Net terug gekeken ivm werk. Je was te gek en voor mij de beste van vanavond. Niet normaal meer #bestezangers — Willem P (@WillemTuba) September 28, 2019

Kippenvel en tranen.

Zoals toen ik nog kind was

en bij luisteren naar muziek

diep geroerd kon raken.

Thnx to @FloorJansen_ #BesteZangers #KimHeesters https://t.co/ux585cDaXg — ineke overbeek (@Ineke_fietst) September 29, 2019

Dus… we zijn een soort twitter oproep begonnen.. iedereen die door #bestezangers nu éindelijk de klasse van #floorjansen heeft ontdekt.. Hou dat vast als je de #Top2000 stemlijst invult. Delen en retweeten met de hashtag #FloorindeTop2000 wordt gewaardeerd. pic.twitter.com/teKIgpsndR — Tim (@Tim0781) September 29, 2019

Je hebt goede zangeressen en hele goede zangeressen en fantastische zangeressen en je hebt Floor #BesteZangers — Adrienne Verhoeff (@a3kverhoeff) September 28, 2019

Ik kijk net ‘Beste Zangers’ terug… Floor Jansen weet echt iedere week opnieuw indruk te maken, nu weer met haar uitvoering van ‘Shallow’. Ik zeg… strik eromheen en uitbrengen! — Wiljan Broeders (@WiljanB) September 29, 2019

Floor wie?

Bij het Nederlandse publiek was Floor vóór haar deelname aan Beste Zangers misschien niet heel bekend, maar internationaal is de brunette dat wél, namelijk als zangeres van Nightwish. Vanaf 1 oktober 2012 verving Jansen de toenmalige frontzangeres, Anette Olzon, van de Finse metalband en twee jaar later werd bekendgemaakt dat ze haar plek definitief overnam. Nightwish bracht in 2015 het eerste album uit met Floor als leadzangeres, Endless Forms Most Beautiful.

Hitmachine

Het programma, gepresenteerd door Jan Smit, betekent érg veel voor de artiesten die meedoen. De covers die ze van elkaars nummers zingen, schieten geregeld door de magische miljoenengrens op YouTube en kijkers smullen van vooral de wat nieuwere artiesten. Zo mogen we best zeggen dat Davina Michelle (met monsterhit Duurt te lang) door Beste Zangers definitief doorbrak. Tino Martin scoorde onlangs zijn allereerste Top 50-hit met zijn cover van Glen Faria’s Zij Weet Het. En wat dacht je van Glennis Grace met Volumia’s Afscheid?

Beste Zangers

Momenteel wordt alweer het vijfde seizoen van Beste Zangers uitgezonden en kun je iedere zaterdagavond – rond de klok van 20.30 uur – een nieuwe aflevering verwachten op NPO1. Heb je een aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

