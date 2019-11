Op deze datum gaat het 14e seizoen van ‘Flikken Maastricht’ van start

Inmiddels zijn velen begonnen met het aftellen tot de gezellige decembermaand, en het goede nieuws is dat de countdown tot het nieuwe seizoen van ‘Flikken Maastricht’ óók van start kan gaan. De programmamakers hebben namelijk bekendgemaakt wanneer we de veertiende afleveringenreeks kunnen verwachten en dat duurt helemaal niet zo lang meer.

AVROTROS begint 2020 met een gloednieuw seizoen van Flikken Maastricht. Om precies te zijn wordt op vrijdag 3 januari het wachten beloond en kunnen fans zich weer opmaken voor een reeks bloedstollende afleveringen van de populaire politieserie.

Nagelbijten

Van moord tot verdwijningen en drugszaken: in Flikken Maastricht krijgen rechercheur Eva van Dongen (Angela Schijf) en haar partner Floris Wolfs (Victor Reinier) er allemaal mee te maken. Het dertiende seizoen eindigde dan ook zoals gewoonlijk ontzettend spannend, wat zorgde voor een hoop vragen bij fans. Want hoe loopt het af voor Eva en Wolfs wanneer ze het heft in eigen handen hebben genomen en jagen op de leden van het genootschap dat de moord op Mechels op zijn geweten heeft? Met gevaar voor eigen leven hebben de twee bewijsmateriaal in handen weten te krijgen maar net wanneer ze denken het genootschap neer te kunnen halen, komen ze voor een onaangename verrassing te staan.

Bijzonder einde

In augustus zijn de opnames van Flikken Maastricht seizoen veertien van start gegaan. Hoeveel seizoenen er daarna nog volgen, is niet bekend. Hoofdrolspeler Victor hoopt wel het wel van tevoren te horen als de serie stopt. “Als het zover is, wil ik zeker weten dat we een bijzonder einde kunnen maken”, zei hij in een eerder interview. “Het lijkt me vreselijk een ‘normaal’ seizoen te maken, met een cliffhanger, en dat we later horen dat dit het einde was. Dat wil ik echt niet.”

Het veertiende seizoen van ‘Flikken Maastricht’ begint op vrijdag 3 januari en is vanaf dan iedere vrijdag te zien om 20.35 uur op NPO1.

