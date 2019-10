‘Bridget Jones’-vibes in nieuwe serie: déze prijswinnende comedy komt naar Nederland

De Britse tragikomedie ‘Fleabag’, die eerder maar liefst zes (!) Emmy Awards wist te winnen, is vanaf 12 november eindelijk voor íedereen in Nederland te zien. De serie is hier momenteel alleen te bekijken via Amazon Prime, maar is over twee weken ook te bewonderen bij Net5.

Het leven is niet makkelijk

Fleabag, bedacht en geschreven door hoofdrolspeelster Phoebe Waller Bridge (Killing Eve, Solo: A Star Wars Story), draait om het titelpersonage dat woont en werkt in Londen. Ze worstelt met het gemis van haar moeder en beste vriendin die beiden zijn overleden, en probeert met seks haar gedachten te verzetten. Een beetje Bridget Jones, een beetje Sex And The City. Ja, dit zou zomaar eens een nieuwe favoriet kunnen worden.

Oscarwinnares

Oscar-winnares Olivia Colman (The Favorite, en vanaf het komende, derde seizoen te zien als Queen Elizabeth in The Crown) speelt de stiefmoeder van Fleabag. Bill Paterson (The Witches) speelt in de serie de vader van het hoofdpersonage.

Beste comedyserie

Waller Bridge won in 2017 een BAFTA voor haar rol in de serie, die ze baseerde op de gelijknamige toneelvoorstelling die zij zes weken lang in New York en later ook in Londen speelde. De actrice won bij de vorige uitreiking van de Emmy’s de prijs voor haar rol en ook werd Fleabag uitgeroepen tot beste comedyserie.

Nieuwsgierig makende trailer

Net5 zal vanaf 12 november wekelijks om 21.30 uur dubbele afleveringen uitzenden. Bekijk de nieuwsgierig makende trailer vast in onderstaande video:

