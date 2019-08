Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf zomerse drankjes voor je op een rij.

Finely Tonic

Finley tonic is een rijke dorstlesser met limoen en een bittere twist van kinine. Geen liefhebber van tonic? Finley heeft ook een bitter lemon en ginger ale in het assortiment. Oh, én virgin mojito, yum! Leuk detail: Finley is van Coca Cola.

FÏNLEY Nederland (@finley_nl)

Tanqueray Flor de Sevilla

Tanqueray heeft een nieuwe gin in het assortiment die verfrissend is voor zowel zomer als winter. De Tanqueray Flor de Sevilla is gemaakt met bitterzoete Sevilla sinaasappels voor een frisse en fruitige smaak. Genieten!

Tanqueray Gin (@tanqueraygin)

Lolea Sangria

De Lolea Sangria is een heerlijke Sangria afkomstig uit Spanje. Naast dat ze super lekker zijn, ziet de fles er ook nog heel leuk uit. Ook handig: de fles is herbruikbaar door de afsluitbare beugel. De flesjes zijn ook verkrijgbaar in mini’s. Perfect voor een cadeautje!

Sangría Lolea (@sangrialoleave)

Licor 43

Exciting news! Deze zomer komt Licor 43 met een nieuwe limited edition fles. Dit keer geheel in stijl van de Madridse wijk Los Austrias. De fles is sierlijk bekleed met de kenmerkende keramieken siertegeltjes, die je ziet in alle tapas- en cocktailbarretjes.

Watermelon Frizz

In deze mixlikeur herken je direct de rijpe en sappige smaak van watermeloen. Lekker om te mixen met vodka, citroensap, suikersiroop en 7up/sprite. Een heerlijk verfrissend drankje met een tikkeltje zoetigheid!

De Kuyper Cocktails (@de_kuyper_cocktails)

