Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf de leukste producten en hotspots op een rij.

1. Bakken met een kleurtje

Marleen, een 43-jarige moeder van twee schoolgaande kinderen uit Haarlem, heeft een jaar geleden een nieuw product bedacht en ze wist dat het een gat in de markt zou worden. Nu, nog geen jaar later, is de Poeder Pret van Leentjes Amsterdam een feit; de gekleurde poedersuiker is landelijk te koop bij diverse supermarktketens.

Poeder Pret is te koop voor € 2,59 bij o.a. Jumbo Supermarkten.

2. Streetfood en cocktails bij REX

REX is al 10 jaar Hilversums favoriet. Na een decennium vol wijn en gegrild vlees vond eigenaar Marco van Velthooven het tijd voor wat nieuws. Hij gooide bij REX alles om – van diner tot design – en behield de lunchklassiekers en cocktails. ‘Het blijft een plek voor lekker eten, een goede kop koffie of cocktail maar dan in een frisse nieuwe stijl.’

Bekijk de menukaart en reserveer een tafel bij REX.

3. Het aftellen kan beginnen

Kerst, het is sneller dan je denkt. En om al helemaal in de stemming te komen brengt mymuesli vier verschillende adventskalenders op de markt. Deze zitten vol verrassingen, maar vooral vol met heerlijke ontbijtjes. Van de beste biologische Porridge tot de lekkerste mueslirepen, mymuesli maakt van elke ochtend voor kerst een feestje.

De adventskalenders van mymuesli zijn verkrijgbaar vanaf €49,90.

4. Strandzuid transformeert tot Zuidpool

Na een heerlijke zomer besluit de strandtent de parasols binnen te halen en het om te bouwen tot een werkelijk winterparadijs. Vanaf oktober is het Amsterdamse stadsstrand – buiten de terugkerende winterborrels om – gesloten voor publiek en enkel als winterse evenementenlocatie voor besloten feesten te bezoeken. Kerstdiner, nieuwjaarsborrel of verjaardag? Welkom op Zuidpool.

Bezoek hier de website.

5. Vega snacks

Dit wilden we natuurlijk allemaal: een vegetarische snacklijn. Lekkers van Beckers, die we al jaren kennen van de gewone snacks, komt nu met een veggie lijn. De lijn bevat frikandellen, kroketten, kipnuggets en minisnacks. Deze snacks maak je gemakkelijk in de oven en zijn te koop bij verschillende supermarkten.

Bekijk hier de producten.

