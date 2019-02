Flairs Vijf: 5x de leukste schoenen die je meteen wil shoppen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de leukste schoenencollectie’s op een rij.

Lees ook: Flairs Vijf: 5x de leukste én lekkerste restaurants met voor ieder wat wils

1. HKM x Fila

Omdat de eerste samenwerking zo’n groot succes was, komen de merken Hunkemöller en Fila nog eens samen voor een tweede collectie. Stoer, vrouwelijk en perfect om extra hard mee te trainen. Nog even geduld, de hele collectie ligt vanaf maart in de winkels. Zie hieronder alvast een voorproefje.

2. Fashletics by Tamaris

Fashion en sport komen samen in deze collectie. De grens tussen casual en formeel is inmiddels flink vervaagd en daar speelt Tamaris op in met een vrouwelijke en stijlvolle lente/zomercollectie met flexibele en hippe sneakers die je niet alleen in je vrije tijd, maar ook naar je werk kunt dragen. Klik hier om de collectie te shoppen.

3. PUMA NOVA

De NOVA 90s Bloc markeert de kick-off van de nieuwe PUMA Women lentecollectie. Deze launch is geïnspireerd op een 90’s running-stijl, maar heeft een moderne twist. De sneaker heeft een stevig gevormde basis met een wat slankere bovenkant. De 90’s vibes komen terug in de mesh en suède lagen. Klik hier om de collectie te shoppen.

4. vanHaren

Sneakers, hakken, sandalen: je vindt onder andere deze stijlen terug in de nieuwe collectie van vanHaren. En in heel veel verschillende kleuren en patronen voor prachtige prijzen. Zo scoor je de onderstaande sleehakken al vanaf € 29,99! Klik hier om een kijkje te nemen.

5 ASOS

Ook ASOS heeft een nieuwe collectie online staan met mégaveel schoenen (151 verschillen om precies te zijn). Er moet dus wel wat tussen zitten, zou je denken. Klik hier om direct te kunnen shoppen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Persbureau’s, Instagram