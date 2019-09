Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf gloednieuwe lekkernijen voor je op een rij, die nu óf zeer binnenkort in de schappen te vinden zijn.

1. Duurzame chocolade bij Lidl

Chocolade. In meerdere bijzondere smaken. Voor een zacht prijsje. Need we say more? Eigenlijk niet, maar doen we toch. Lidl werkt continu aan de verduurzaming van producten om deze toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. En eerlijk is eerlijk, de budgetsupermarkt strikes again. In de schappen van de winkels vind je vanaf nu de zogeheten ‘Way to Go’-chocoladerepen in de smaken puur, melk, karamel & zeezout en kokos & pecan. Rennen, maar! €1,99 bij Lidl.

2. Oedipus X Gulpener

Twee bierbrouwerijen hebben de handen ineengeslagen en een kersvers drankje op de markt gebracht. Met een fantastische naam als je het ons vraagt, namelijk Flitspopper. Het is de eerste Sour IJsbock blend ter wereld, en is een blend van half dry hopped kettle Sour en half biologische IJsbock. Op twee locaties gebrouwen, samengebracht in één ketel. En juist dat laatste maakt het biertje zo uniek. Flitspopper bevat 7,5 procent alcohol, is vegan en heeft een frisse, fruitige smaak. €2,19 in de webshop van Gulpener.

3. Unicorn kruidnoten

Hoewel we graag nog even in de zomer zouden blijven hangen, moeten we binnenkort toch echt geloven aan de herfst. Van het druilerige weer dat daarbij komt kijken, wordt niet iedereen even vrolijk maar Kruidvat weet het tóch net even wat minder erg te maken allemaal. Bij de drogist vind je vanaf 16 september namelijk weer kruidnoten in de schappen en dit jaar hebben ze een wel heel bijzondere smaak toegevoegd: Unicorn. Deze lekkernij heeft een vrolijk uiterlijk dankzij de regenboogachtige kleuren, wat jouw slechte humeur als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. De kruidnootjes zijn gedoopt in romige melkchocolade en zijn omhuld met een kleurrijk suikerlaagje. Klinkt fantastisch, toch? Wij weten wel wat we gaan doen de 16e! €1,59 bij Kruidvat.

4. Vegan pastasaus

Pasta, wie is er niet dol op? Je kunt natuurlijk een vegetarische variant maken door de kip of het gehakt weg te laten, maar je kunt óók een vegan variant op tafel zetten door de pastasauzen van Pianta Pasta te gebruiken. De meeste sauzen zitten vol met ingrediënten die veel ruimte en aandacht van de planeet vragen, maar deze maken het je juist ontzettend makkelijk om duurzamer te eten. De gloednieuwe sauzen van Pianta Pasta zijn verkrijgbaar in twee varianten: Bolognèse en Peperoncino. Ze zijn kant-en-klaar, dus het enige wat jij hoeft te doen is pasta en (plantaardige) kaas toevoegen. Een kind kan de was doen! €2,99 bij PLUS.

5. Tony’s Limited Editions

De makers van de Tony’s Chocolonely-repen weten ons altijd weer te verrassen met heerlijke (en onverwachte) smaakcombinaties. Goed nieuws voor de zoetekauwen onder ons: de tijdelijke chocoladerepen in kleurrijke verpakkingen zijn er weer! Dit keer in de smaken Melk Honeycomb Tijm, Wit Kurkuma Chai Kokos en Puur Chili Fudge Roze Peper. Die wil je stuk voor stuk proeven, toch? Op naar de shop! €3,34 in de webshop van Tony’s Chocolonely.

