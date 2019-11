Flairs Vijf: 5x het fijnste leesvoer voor de regenachtige dagen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we een paar heerlijke boeken voor je op een rij. Wedden dat dit leesvoer de donkere dagen een stuk beter maakt?

1. Winterboek Flair

Met 148 pagina’s aan leesplezier loodst Flair je het najaar door. Verwacht een hoop aangrijpende real life verhalen, een paar heerlijke winterse recepten, adviezen van een relatiedeskundige, de nodige (voorlees)tips én originele kerstknutsels voor een creatieve weekenddag. Natuurlijk vertellen we je ook wat dé musthaves zijn op modegebied: van de warmste maar ook hippe winterschoenen tot de wolligste mutsen om de kou zo stijlvol mogelijk te trotseren. Klinkt heerlijk, toch? Het winterboek van Flair & VIVA ligt vanaf nu in de schappen en scoor je voor slechts 5,10 euro. Geen zin om door de regen naar de winkel te hollen? Je kunt ‘m ook thuis laten bezorgen, bestellen doe je hier. Veel leesplezier!

2. Moeder Genoeg

Moeder Genoeg is het nieuwe boek van Florine Duif en kan gezien worden als dé gids voor iedere moeder die op zoek is naar geluk, kracht en ruimte op ieder vlak in haar leven. Vrouwen leggen zichzelf immers vaak een hoge druk op die alleen maar hoger wordt als ze moeder worden. We willen blijven werken en carrière maken, tijd vrij maken voor onze partner, het leuk hebben met de kids, en ga zo maar door. Best wat ballen die je dan omhoog moet en vooral wíl houden. Maar hoe zit het met je eigen geluk? Dit boek helpt je door alle vlakken van je leven heen: van werk en relatie tot vriendschappen en niet te vergeten selfcare. Verwacht niet alleen tips maar ook herkenbare verhalen van andere moeders om zo nieuwe perspectieven te krijgen. €20,99, awbruna.nl.

3. Jamie’s VEG

Perfect lees-VOER (haha) met de gezellige decembermaand in aantocht: Jamie’s VEG. Organiseer jij dit jaar het kerstdiner voor de hele familie maar kun je nog wel wat inspiratie gebruiken wat betreft recepten? Dan is deze nieuwe aanwinst van Jamie Oliver je beste vriend. Het boek staat vol gemakkelijke, gezonde, betaalbare, toegankelijke en vooral overheerlijke recepten met groente, groente en nóg eens groente. Als bijgerecht óf gewoon voor een tafel vol vega-lekkers. Wedden dat je sowieso scoort? €29,99, bol.com.

4. Happy Lifehacks 365

Ken je het boek Happy Life 365 van Kelly Weekers nog? Met het vervolg, Happy Lifehacks 365, ga je concreet aan de slag met de tips uit het eerste boek. Met de oefeningen uit het tweede deel komt een leuker leven nóg meer binnen handbereik, en ga je aan de slag met thema’s als werk, liefde en natuurlijk jezelf. €20,99, bol.com.

5. De lessen van Ubuntu

Als kleindochter van Nobelprijswinnaar en aartsbisschop Desmond Tutu had Mungi Ngomane dagelijks te maken met de levensfilosofie uit de regenboognatie van haar grootvader. In haar nieuwe boek geeft ze de wijsheden van Desmond Tutu en van diens vriend Nelson Mandela aan ons door. €19,99, harpercollins.nl.

Beeld: Instagram