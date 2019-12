Flair’s Vijf: 5x de leukste last minute kerstcadeaus

Elke week delen we in de rubriek Flair’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week tippen we een aantal last minute kerstcadeaus.

1. Wooden Amsterdam: Lifestyle meets nature

Of je nou op zoek bent naar unieke interieur items, accessoires of gadgets: Wooden Amsterdam bewijst dat duurzaam en design samen kunnen gaan. Van eyecatchers voor in je huis of op kantoor tot de finishing touch van je outfit en apparatuur: het totaalassortiment van Wooden Amsterdam heeft voor ieder wat wils. En of je nu op zoek bent naar een groot cadeau of een kleinigheidje: in iedere prijscategorie is bij Wooden Amsterdam wel iets te vinden. woodenamsterdam.com.

2. Het kookboek NENI Tel Aviv

Zet je familie elk jaar hetzelfde gerecht op tafel bij een familiediner en begint dat saai te worden? Dan is NENI Tel Aviv het juiste cadeau voor onder de boom. Het kookboek staat boordevol inspiratie en heerlijke recepten voor onder andere groene shakshuka’s, happy hummus en een cactusvruchtsorbet. Allemaal gerechten die je kunt delen met de hele familie. Tijdens de feestdagen én erna! Scoor hier een exemplaar.

3. Time for fitness: HUAWEI WATCH GT 2

Het blijft ieder jaar weer een uitdaging: wat moet je nú weer kopen voor je vader, moeder, broer, zus, partner en ga zo maar door? Als diegene een sportliefhebber (in de dop) is én houdt van stijl, dan heeft Huawei hét perfecte cadeau voor je. De Watch GT 2 is de ideale gadget voor sporters met smaak: elegante designs, maar ook vijftien fitness functies die je helpen om fit te blijven. consumer.huawei.com.

4. Hands Off My Chocolate

We zitten middenin de feestmaand en dus ook de – voor veel mensen vaak stressvolle – zoektocht naar unieke cadeautjes. Daarom komt Hands Off met een personalisatie tool waarmee je je eigen unieke verpakking kunt maken. Inderdaad, een overheerlijke chocoladereep in een persoonlijk gestyled knap jasje. Wat wil een mens nog meer. Je kunt ze hier bestellen.

5. Verrassingsbox van Zustainabox

Ontvang elke twee maanden een verrassingsbox van Zustainabox met de beste eco-producten waar je echt iets aan hebt! En krijg wekelijks tips en inspiratie voor een eco lifestyle. In de Zustainabox zitten duurzame alternatieven voor je producten. Het perfecte kerstcadeau voor iemand die op een makkelijkere manier wilt beginnen aan zijn of haar duurzame lifestyle. Bekijk hier de website.

