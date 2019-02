Flair’s Vijf: 5x de leukste accessoires voor in de kinderkamer

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we leuke kinderkamer accessoires op een rijtje.

1. LIDL kamerparadijs

Voor de lidl kids onder ons komt LIDL eind deze maand met leuke kinderkamer accessoires. Fleur het kinderdomein op met één van de speelkleden met leeuwen, ijsberen of sterren, of versier de kamer met één van de speel-tipitenten. Willen de kleintjes liever kleuren of puzzelen? Geen probleem. Ook een tafeltje met bijpassend bankje zit in het assortiment. De producten zijn vanaf 21 februari online verkrijgbaar en liggen vanaf 28 februari in alle filialen van de supermarktketen. Kijk hier vast in de webshop.

2. Kinderlampjes

Deze schattige lampen zijn een ware eyecatcher voor de kinderkamer. De lamp geeft een warm diffuus licht en kan dus ook als nachtlampje gebruikt worden. Liever een ander thema of zelfs je eigen foto op de lamp? In een paar simpele clicks ontwerp je jouw unieke design. Formaat: 54 cm hoog, 19,4 cm doorsnee. € 16,95. Kijk voor meer info op www.herinneringenoplinnen.nl

3. Opbergmanden H&M

How cute! Er zijn leuke opbergmanden voor kinderen te koop bij de H&M. Deze grote opbergmand van katoenen twill met een koalaprint, bijvoorbeeld. De mand heeft twee hengsels, dunner textiel met een drawstring aan de bovenkant en een geplastificeerde binnenkant. De diameter is 34 cm en heeft een hoogte van 52 cm. Ze zijn te koop met meerdere toffe opdrukken, dus voor iedere kinderkamer is wel een passend exemplaar te vinden. Nu verkrijgbaar voor €14,99. Check it out: www.2.hm.com.

4. Speelgoed IKEA

Handig, 2 in 1 knuffels! Je kan deze knuffeltjes gebruiken als versiering voor de kinderkamer en natuurlijk als speelgoed. Een zachte junglevriend die graag meegaat op avontuur en in jouw kamer waakt. Je hebt de knuffels in kleine en grote formaten. Ga voor meer informatie over de prijzen en formaten naar ikea.com.

5. Muurdecoratie van KidsDeco

Gezelligheid op of aan een muur is een instant-sfeerverhoger. Bij KidsDeco vind je de leukste items voor in de kamers van jouw kroost. Van pluche dierenkoppen tot aan letterslingers en geweldige muurstickers. Kijk voor alle hippe muurdecoratie op KidsDeco.nl.

