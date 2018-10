Flairs Vijf: 5x etenswaren voor de herfst en winter

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf etenswaren voor de herfst en winter op een rijtje.

1. Twix Speculoos

Twix heeft een nieuwe limited edition chocoladereep; Twix Speculoos. Het is een chocoladereep met een echt herfstsmaakje. In deze reep is het originele koekje van Twix vervangen door een Lotus Speculoos koekje. Deze is krokant en bestaat onder andere uit de speculooskruiden kruidnagel, kardemon, kaneel en nootmuskaat. De combinatie van het koekje met melkchocolade en caramel zorgt ervoor dat dit dé ideale chocoladereep voor dit seizoen is! Twix Speculoos is beschikbaar in single- en multipackverpakking. Natuurlijk kan de uitdeelzak met mini’s ook niet missen.

2. Unox vegetarische rookworst

Een traditioneel gerecht dat vaak in de herfst en winter geserveerd wordt, is stampot. Daar hoort natuurlijk ook een lekker stukje rookworst bij. Iets dat vegetariërs helaas iedere winter opnieuw moeten missen. Unox is daarom met een vega-variant van de rookworst gekomen. Deze is gemaakt van plantaardige oliën, eiwit van erwten en eiwit van kippeneieren. Deze variant heeft dankzij de unieke Unox-kruiden nog steeds dezelfde vertrouwde smaak als die van de klassieke Unox rookworst. Je koopt ‘m voor €3,88 bij de supermarkt.

3. Gin-tonic kruidnoten

Hoewel het nog even duurt voordat het Sinterklaas is, zijn er al overal kruidnoten te vinden. Dit jaar is er een nieuwe smaak die alle bestaande smaken overtreft; gin-tonic kruidnoten. Ze bevatten geen alcohol, maar smaken wel naar het populaire drankje. Verder zijn ze omhuld met een heerlijk laagje witte chocolade. Deze nieuwe kruidnoten worden verkocht door Van Delft, de allergrootste pepernotenfabriek van Nederland. Een zakje kost € 4,-.

4. Magnum Bomboniera

Ben jij een echte chocoladeliefhebber? Dan wil je deze lekkernij zeker een keer proberen. Magnum heeft namelijk een nieuwe ijssoort in het assortiment; Magnum Bomboniera. Alleen al om de naam zou je het willen kopen. Magnum Bomboniera zijn bonbons gevuld met smeuïg vanille-ijs, omhuld door krakende Magnum-chocolade. Er zijn drie soorten: classic, almond en white. Een doosje Bomboniera’s scoor je voor €3,89.

5. Ben & Jerry’s – Spice & all things n’ice

Ben & Jerry’s staat bekend om zijn fairtrade producten en unieke ijssmaken. Ook nu is de ijsmaker weer met een uniek smaakje gekomen. Er is speciaal voor de koude, gure dagen Spi­ce & all things n’ice aan het assortiment toegevoegd. Deze smaak bestaat uit romig karamelijs met kruidkoek, choco chunks & swirls. Dit is pas echte verwennerij! Een beker kost €5,49.

