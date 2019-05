Flairs Vijf: 5x heerlijke drankjes die ons doen verlangen naar de zomer

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we wat zomerse drankjes voor je op een rij.

1. Ketel One Botanical

Dit drankje is te vinden in drie smaken: Peach & Orange Blossom, Cucumber & Mint en Grapefruit & Rose. Het is het antwoord op de vraag naar een lekker, fris drankje met minder alcohol. Vind hier een aantal heerlijke recepten om je eigen drankje te maken.

2. Gordon’s Pink & Tonic

Gin tonic is al jaren een bekend drankje waar ontelbare recepten voor zijn te vinden. Dit is een frisse maar fruitige variant, klinkt perfect toch? Vind hier een heerlijk recept om je eigen Gordon’s Pink & Tonic te maken.

3. Watermelon Fizz Cocktail

Zeg je zomer, dan zeg je watermeloen. En precies om deze reden is dit heerlijke drankje bedacht. Vind hier een heerlijk recept om je eigen Watermelon Fizz Cocktail te maken.

Lees ook

Een keer iets anders mixen? Maak eens een van deze verfrissende botanical beertails

4. Gordon’s Perfect G&T

Fris en een sprankelende smaak van limoen. Dat is wat deze cocktail zo lekker maakt. Een heerlijke afkoeling op een terrasje of in de tuin. Vind hier een heerlijk recept om je eigen Gordon’s Perfect G&T te maken.

5. Sangría 43 Rosé

Licor 43, heerlijk om zo on the rocks te drinken, maar wist je dat je er ook veel verschillende drankjes mee kunt maken? En wat is lekkerder dan met vrienden en vriendinnen te genieten van een kan sangria? Dit drankje in combinatie met Licor 43 is gegarandeerd genieten. Vind hier een heerlijk recept om je eigen Sangría 43 Rosé te maken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Persbericht, Gordon’s Gin, Gall & Gall, Licor 43 | Beeld: Instagram