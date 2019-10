Flairs Vijf: 5x bordspellen voor een gezellige binnenblijfavond

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf bordspellen voor je op een rij die van een avond binnenblijven absoluut geen straf maken.

1. Noem je mij een lui paard?

Waarschijnlijk denk je het verschil tussen een zeehond en een zeeleeuw wel te weten, maar ís dat ook echt zo? En weet je het verschil wel tussen een krokodil en alligator? Het klinkt misschien simpel, maar in dit spel wordt jouw dierenkennis pas écht getest. Noem je mij een lui paard is niet alleen een gezellig spel (dat er nog leuk uitziet ook!), maar spijkert ook jouw kennis bij met een boekje vol fascinerende informatie over subtiele (en niet subtiele) verschillen tussen de paren. €18, bispublishers.com.

2. Risk 60 jaar

Het is een spel dat vaak tijdens familieavonden of na het kerstdiner op tafel wordt getoverd: Risk. Dit jaar viert het spel alweer zijn zestigste verjaardag; iets wat natuurlijk niet geruisloos voorbij mag gaan. Daarom komen de makers met de meest luxe editie ooit. Verwacht een unieke verpakking, met een prachtige vormgeving, speciale zestig-jaar-onderdelen en een spelgids met de rijke historie van Risk en extra manieren om het ‘spel der spellen’ te spelen. €42,99, bol.com.

3. My Photography Game

Een avondje thuis met de kids? Speel dan My Photography Game, hét match-en-creëer leerspel voor kids over de geheimen van het nemen van foto’s. Verzamel een set van vier kaarten door zorgvuldig naar de afbeeldingen en pictogrammen te kijken en ontdek de onderliggende visuele elementen die hen verbinden. Nadat je alle sets vergelijkt, maak dan foto’s met de kenmerken van elk thema en word een geweldige fotograaf! €15, bispublishers.com.

4. Art Collector

Kunstliefhebber? Dan hoort dit spel bij jou in de kast thuis. Samen met 999 Games geeft het Kröller-Müller een unieke game uitgebracht met als doel… kunst verzamelen. Zorg dat je de meeste meesterwerken in de wacht sleept en versla je tegensanders! €19,95, krollermullershop.nl.

5. Throw Throw Burrito

Een wijnavond met vriendinnen op de planning staan? Zorg dan voor nóg meer gezelligheid met Throw Throw Burrito! En ja, da’s net zo geweldig als het klinkt. In eerste instantie speel je namelijk een kaartspel, maar uiteindelijk vliegen de speelgoedburrito’s door de kamer. Scoor punten door sets van drie dezelfde kaarten te vinden. Wordt er een burrito-kaart gespeeld? Dan volgt er een duel waarbij je de burrito’s moet zien te ontwijken. Je kunt ook punten stelen van tegenstanders door hen te raken met de burrito’s. Oefen dus maar alvast met gooien! €34,95, bol.com.

