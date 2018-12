Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we – omdat je tijdens de vrije, koude en donkere feestdagen zo lekker kunt lezen – vijf boeken op een rijtje.

1. Becoming – Michelle Obama

Michelle Obama, de voormalige First Lady van de Verenigde Staten, heeft een maand geleden haar eerste boek gelanceerd. In het boek vertelt ze haar levensverhaal met charme, humor en veel openhartigheid. Ze neemt je onder andere mee naar haar jeugd en bespreekt de opvoeding van haar kinderen, haar huwelijk en haar rol als vrouw van de president. Door dit boek leer je Michelle én de familie Obama beter kennen. Het boek is zowel in een Engelstalige als Nederlandstalige editie te verkrijgen. De prijs van het boek is € 26,99. Bestel ‘m hier.

2. Poezen: handleiding voor bazen – Annemarieke Piers

Ben jij een echte kattenliefhebber en wil je weten wat er allemaal in het koppie van je poezenbeest omgaat? Dan is dit boek zeker wat voor jou. Poezen zijn hele mysterieuze dieren. Ze staan erom bekend dat ze veel dingen geheimhouden voor mensen. Je denkt ze misschien te begrijpen, maar vaak heb je het helemaal mis. Dit heeft helaas grote gevolgen voor de poezen. Ze kunnen last krijgen van onder andere stress, agressiviteit en onzindelijkheid. Annemarieke Piers heeft daarom een handleiding voor de baasjes geschreven om deze problemen te voorkomen. Met behulp van dit boek kom je alles over poezen te weten en zal je je huisdier een stuk beter begrijpen. De prijs van het boek is € 26,99 en kun je hier bestellen.

3. Believe me – Yolanda Hadid

Yoland Hadid, de Nederlandse moeder van de wereldberoemde topmodellen Gigi en Bella, heeft een boek geschreven over haar strijd tegen de chronische ziekte van Lyme. Ze begon last te krijgen van lichamelijke klachten zoals hevige vermoeidheid. Het duurde jaren voordat ze wist waar die klachten vandaan kwamen. In 2012 werd de diagnose van de ziekte van Lyme gesteld. Sindsdien is ze hard opzoek naar de juiste medicijnen en behandelingen. Daarnaast probeert ze haar roem te gebruiken om bewustzijn te creëren voor de ziekte. In deze autobiografie vertelt ze alles over hoe ze de ziekte ervaart en hoe ze ermee omgaat. Het boek kost € 22,50 en is hier te koop.

4. Dan neem je toch gewoon een nieuwe – Antoinnette Scheulderman

Na de dood van haar hond Bubbels verkeerde Antoinnette Scheulderman in diepe rouw. Ze kreeg vaak te horen ‘het was maar een hond’. In haar boek schrijft ze over de sterke band die mensen en dieren met elkaar kunnen hebben. Dieren worden namelijk door veel mensen als onderdeel van het gezin gezien. Toch lijkt er nog steeds een taboe te zijn wanneer mensen verdriet hebben om de dood van hun huisdier. Voor € 21,99 staat er een exemplaar op jouw boekenplank. Koop ‘m hier.

5. Niets te vrezen – Karen Rose

Karen Rose, die ook wel de koningin van Romantic Suspense wordt genoemd, heeft een nieuwe, spannende thriller geschreven. Het verhaal gaat over Dana, die een opvanghuis voor vrouwen runt in Chicago. Wanneer ze Sue in huis haalt, ontstaan er allerlei problemen. Achteraf blijkt dat Sue net is vrijgekomen uit de gevangenis en wraak wil nemen op de personen die ervoor gezorgd hebben dat ze achter de tralies belandde. Zo ontvoert ze bijvoorbeeld een 11-jarig kindje en is nog veel meer gruwelijks van plan. Scoor hier een eigen exemplaar voor € 19,99.

