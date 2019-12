Flair’s Vijf: 5x alternatieven voor oliebollen en appelbeignets op oudejaarsavond

Elke week delen we in de rubriek ‘Flair’s Vijf’ onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we de lekkerste alternatieven voor oliebollen en appelbeignets op een rij.

1. Kokosballen met verse kokos (vegan)

Deze kokosbollen zijn gemaakt met echt kokos vruchtvlees. Je moet voor dit recept dus wel eerst een kokosnoot kopen en kraken. Door vers kokosvlees te gebruiken, krijgen deze bollen een verrukkelijke smaak met een smeuïge textuur. De bollen maak je simpel in de oven. Met deze heerlijke snack verras je je bezoek zeker tijdens het grote feest. Klik hier voor het recept.

2. Argentijnse empanadas

Columnist Sylvia Witteman meldde bij dit recept: “Ik kan het niet genoeg benadrukken: gerechten die men bewaart voor speciale feestdagen deugen niet. Anders zouden ze toch het hele jaar door worden gegeten?” Vandaar dit recept voor heerlijke, hartige empanadas gevuld met kip, kaas en olijven. Superhandig: ze zijn ook erg lekker voor the day after.

3. Gezonde oliebollen

Heb je het liefst de smaak van een ‘gewone’ oliebol, maar wil je ook op je lijn letten, dan is deze voor jou. Door ingrediënten als kwark, honing en speltbloem te gebruiken tover je die vette hap zo om in een gezonde bal. En door ze in de oven te bakken, heb je geen last van het frituurvet.

4. Appelbollen met cranberry en rozemarijn

Als je gek bent op appels, heb je waarschijnlijk al honderden keren de appelbeignet naar binnen gewerkt. Gelukkig wordt je met dit recept als appelliefhebber verwend met een bijzonder en fris alternatief.

5. Antilliaanse kaasballetjes

Klaar met alle zoetigheden tijdens de feestdagen? Heel begrijpelijk! Dit heerlijke hapje zet je in een handomdraai op tafel. Het wordt gegarandeerd een pittige avond!

