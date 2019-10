Flairs Vijf: 5x adventskalenders die het aftellen tot kerst nóg leuker maken

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf adventskalenders op een rij die zelfs van het aftellen tot Kerstmis een feestje maken.

1. Adventskalender voor je kat

Samen aftellen tot de feestdagen is leuker dan alleen, zo weet ook Action. Daarom komt de budgetketen met een adventskalender speciaal voor jouw kat, zodat-ie in de aanloop naar kerst iedere dag kan genieten van een lekkere snack. €3,89, action.com.

2. H&M Beauty

Er bestaan natuurlijk adventskalenders met een chocolaatje achter ieder vakje. Maar voor iedereen die geen liefhebber is van chocolade maar wél van beautyproducten, heeft H&M een pareltje in de schappen liggen. Wat dacht je namelijk van pakket vol make-up? Van een nagellakje tot oogschaduw en een lipstick: laat je elke dag weer verrassen door de mooiste kleuren en producten. €24,99, hm.com.

3. Babor

Het voorbereiden van de gezellige maar ook ontzettend drukke decembermaand kan de nodige stress met zich meebrengen. Dat, in combinatie met het koude weer, kan een aanslag hebben op je huid. Maar met de adventskalender van Babor krijgt je gezicht de verzorging die het nodig heeft. De intensieve kuur van 24 dagen verwent je huid en laat ‘m stralen. Precies wat je nodig hebt, toch? €74,90, babor.com.

4. Jo Malone London

Voor de meest verrassende combinaties van geuren ben je bij Jo Malone London aan het juiste adres. In de vorm van geurkaarsen en heerlijke parfums weet het merk keer op keer met iets vernieuwends op de proppen te komen, en het fijnste van alles is dat alle geuren perfect samen gaan. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je thuis het ene geurtje uit de adventskalender hebt opgespoten en een andere in je tas gestoken hebt om later op de dag te gebruiken. Niet alleen lekker maar óók nog eens heel handig, dus! €350, jomalone.eu.

5. Rituals

Ben je dol op de geuren van Rituals? Dan is deze adventskalender echt iets voor jou. In ieder vakje vind je een luxe product, waaronder vier speciale adventskaarsen die je de vier zondagen vóór Kerstmis kunt laten branden. Brengt niet alleen een hoop gezelligheid met zich mee, maar je huis gaat er ook nog eens heerlijk van ruiken. Wat je nog meer kunt verwachten in de adventskalender van Rituals? Denk aan de fijne bodylotions en douchegels die je van de shop gewend bent. €89,90, rituals.com.

Beeld: H&M, Maison PR, Unsplash, Pexels, Instagram