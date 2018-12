Flairs Vijf: 5x items om jezelf klaar te stomen voor de feestdagen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf items voor de feestdagen op een rijtje.

1. OppoSuits kerstpakken

Ben je nog op zoek naar een leuke kerstoutfit, maar ben je uitgekeken op de foute kersttruien en de standaard feestoutfits? Dan ben je bij OppoSuits aan het goede adres. Dit modemerk heeft namelijk een bijzondere kerstcollectie die bestaat uit unieke, stijlvolle kerstpakken. Voorheen enkel voor heren, maar nu ook voor dames! Het zijn elegante ‘mantelpakjes’, maar dan met eh… heerlijk hysterische kerstprints. De prijzen van de kerstpakken variëren van € 64,95 tot € 74,95. Bestel ze hier.

2. Cava-bubbels Aldi

Aldi heeft voor de feestdagen bijzondere bubbels in de schappen liggen. De wijncollectie is uitgebreid met een Cava-trio. Dit drietal bestaat uit een minifles Piccolo, een fles Cava Brut en de Magnum Cava. Dit zijn frisse, bruisende bubbels met een licht en zacht smaakje. De prijzen van de drie bubbels variëren van € 1,99 tot € 7,99 en zijn verkrijgbaar bij alle Aldi-filialen. Klik hier voor het hele assortiment.

3. LaDress

LaDress is een Nederlands modemerk dat vrouwen helpt bij het vinden van het perfecte jurkje. Maar schijn bedriegt: het merk verkoopt daarnaast ook andere kledingstukken, voor iedere gelegenheid. En laat ze nou ook de perfecte items hebben voor de feestdagen? Van flared pants met glitters tot aan lange plissérokken; deze items laten je sprankelen! Klik hier voor de hele collectie.

4. Vegan Lush lipsticks

Nog op zoek naar een kerstcadeautje voor je moeder, zus of vriendin? Zeep-walhalla Lush heeft een uitgebreide collectie van 40 verzorgende, vegan lipsticks. Ze zijn verkrijgbaar in de gewilde kleuren nude, ‘greige’ en red. Deze kleuren passen bij iedere huidskleur en zijn verkrijgbaar in twee lipstickvormen: een naakte navulling en een verpakte versie. De ‘naked’ lipstick kost € 10,95, de verpakte versie scoor je voor € 16,95. Bekijk de lipstick-collectie hier.

5. Wijnproeverij

Ken jij een echte wijnliefhebber? Dan is deze wijnproeverijdoos een leuk en origineel cadeau om te geven! Er zijn twee versies: één met rode wijn en één met witte wijn. In een wijnproeverijdoos zitten buisjes van drie wijnhuizen van de Albert Heijn met de nieuwe wijnen Puklavec&Friends, Dona Ermelinda en Castaño Bio. Is er een smaak die je lekker vindt? Dan kun je de fles in de schappen vinden. De wijnproeverijdozen kosten € 9,95.

