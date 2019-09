Flairs vijf: 5x hotspots in Utrecht met de lekkerste koffie

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week zetten we vijf beste koffiespots in Utrecht voor je op een rij. Hier drink jij de lekkerste koffie!

1. Talud9

Bij Talud9 drink je gegarandeerd de beste koffie van Utrecht. En dat zeggen we niet zomaar: deze plek werd in de Koffie top 100 twee keer verkozen tot beste koffieplek in Utrecht. Daarnaast werd Talud9 uitgeroepen tot mooiste koffiebar van Nederland. het is een knus en sfeervol tentje midden in het centrum van Utrecht.

Do we need to say more? Ja, eigenlijk wel! Naast koffie is deze plek namelijk ook een wijnbar met meer dan 50 verschillende wijnen! Deze wijnen zijn niet terug te vinden op een kaart, maar de medewerkers fungeren als wandelende wijnkaart. Zo kunnen ze goed advies geven over wat voor iets je precies zoekt.



Donkere Gaard 9, Donkere Gaard 9, talud9.nl

2. The Village

Vraag een willekeurige bewoner van Utrecht naar een leuke koffietent, en je wordt hoogstwaarschijnlijk gewezen naar The Village aan de Voorstraat. Deze zaak is geopend in 2011 en heeft sindsdien een plek gekregen in veel Utrechtse harten. Alles draait hier om goede koffie en de enthousiaste medewerkers geven je met alle liefde advies over een lekker drankje of de juiste koffiebonen. De sfeer is er altijd goed en er is regelmatig een bandje te vinden dat er live muziek speelt. Oh en The Village gebruikt eigen gebrande koffiebonen.

3. ‘T Koffieboontje

Gelegen aan de gracht in het centrum van Utrecht vind je dit knusse koffietentje. Opgericht door drie vrienden en inmiddels is er ook een tweede locatie in de stad. De zaak is ingericht als huiskamertje. Geniet van een goede kop koffie in een van de knusse hoekjes of droom weg in de hangstoel aan het raam. Bijna het hele assortiment is biologisch en je kunt er workshops nemen: een ‘barista’, ‘latte-art’ of ‘slow coffee’ training.

Oudegracht 92, tkoffieboontje.nl

4. Blackbird coffee & vintage

Dit concept kom je nog niet vaak tegen: een koffietent en winkel in één. En dan bedoelen we niet dat ze ook koffieaccessoires en koffiebonen verkopen. Blackbird is namelijk een retro koffietent waar je ook vintage meubels en fietsen kunt kopen. Het werkt als volgt: je drinkt een lekkere kop koffie en kijkt ondertussen naar alle vintage vondsten en fietsen die aan de muur hangen. Wil je een fiets kopen? Dan kun je dat aangeven bij een medewerker. Je kunt natuurlijk ook gewoon neerploffen op de bank en genieten van je drankje en gebak.

Oudegracht 22, blackbirdcoffee.nl

Lees ook: Flairs vijf: 5x de Rotterdamse hotspots voor een lekkere hap of borrel

5. Koffie Leute

Koffie Leute is een koffietent met een relaxte en huiselijke sfeer. Je vindt overal hoekjes waar je lekker een boekje uit de goedgevulde boekenkast kunt lezen. Spelletjes zijn er ook genoeg, en er speelt zo nu en dan een bandje livemuziek. De eigenaars zijn verder groot fan van vinyl: er staan bakken met tweedehands LP’s en cassettebandjes. Van koffie weten ze gelukkig ook genoeg: ze maken de koffie met verschillende technieken en er wordt af en toe een koffietasting gehouden.

Westerkade 30, koffieleute.nl