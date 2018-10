Als de dochter van Flairs Marjolein voor het eerst naar school gaat, ontdekt ze hoe ingewikkeld het is om zich aan alle regels te houden. Vooral die rondom tussendoortjes en lunch. Geïnspireerd op een instagramaccount besluit ze het over een heel andere boeg te gooien en start ze deze #broodtrommelchallenge.

Maandagmorgen…

De wekker gaat een half uur vroeger dan gebruikelijk en ik schuifel naar beneden. De avond ervoor heb ik al mijn nieuwe spulletjes klaargelegd en op Instagram inspiratie opgedaan.

Vol goede moed ga ik aan de slag, maar ook wel een klein beetje nerveus. Na het online gaan van mijn columns krijg ik vanuit alle hoeken berichtjes van mensen die nieuwsgierig zijn naar mijn creaties en hoe het gaat.

Stiekem wil ik natuurlijk bewijzen dat ik eigenlijk een onwijze keukenprinses ben en dus begin ik driftig met boterhammen smeren en probeer ik met een uitsteker een vormpje te maken.

Hè shit, waarom heb ik dit niet geoefend. De plakkerige speculoos plakt overal aan vast en wat een prachtige uil-vorm moest worden, lijkt nu meer op een tja… Wat is het??

‘Je wil natuurlijk in elk vakje een andere (gezonde) lekkernij en zo gevarieerd blijkt ineens onze koelkast niet’

Poging 2. Met iets meer beleid probeer ik nu met de uitsteker een boterham met kipfilet om te toveren tot een dolfijn. Het lukt aardig, maar wat moet ik een hoop korstjes weggooien. Waar normaal mijn dochter aan 2 (hele) boterhammen genoeg heeft, moet ik er nu wel drie of vier gebruiken.

En dan die andere vakjes van de broodtrommel. Die moeten ook gevuld worden. Dolblij ben ik met de hoeveelheid prikkertjes en ringetjes die ik heb besteld. Redelijk simpel kan ik hier worteltjes, mandarijnen en andere gezonde snacks mee ‘op pimpen’. Dat begint best ergens op te lijken. Al merk ik wel dat de hoeveelheid vakjes voor mij ook wel lastig is. Je wil natuurlijk in elk vakje een andere (gezonde) lekkernij en zo gevarieerd blijkt ineens onze koelkast niet.

Niet ontevreden

Maar na 20 minuten zwoegen (ja, zwoegen ja) heb ik een goed gevulde broodtrommel met een boterhamdolfijn, worteltjes met gezellige prikkertjes, cherrytomaathartjes en blauwe besjes. Mijn keuken is compleet ontploft. En oké als ik het vergelijk met de foto’s van andere ‘broodtrommel-helden’ is dit een soort slap aftreksel, de AliExpress-versie, maar hé, voor een eerste keer. Ik ben niet ontevreden en mijn dochter vindt het prachtig.

‘s Avonds tijdens het eten heeft ze nog wel een paar klachten (ik bedoel; opbouwende kritiek): ‘Iets minder wortel, het bakje met een verrassing is heel leuk, maar dat ene vormpje van dat brood, wat was dat?’ Maar ze heeft alles opgegeten en was supertrots op haar trommel. 1-0 voor de #broodtrommelchallenge!

Volgende week lees je op flaironline.nl in Marjolein haar laatste column hoe de challenge haar bevallen is en of zij het blijft volhouden.











Beeld: Wike Zijlstra fotografie