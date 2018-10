Flairs Marjolein doet de #broodtrommelchallenge: ‘Is de challenge geslaagd of niet?’

Als de dochter van Flairs Marjolein voor het eerst naar school gaat, ontdekt ze hoe ingewikkeld het is om zich aan alle regels te houden. Vooral die rondom tussendoortjes en lunch. Geïnspireerd op een Instagramaccount besluit ze het over een heel andere boeg te gooien en start ze de #broodtrommelchallenge.

Lees ook: Flairs Marjolein doet de #broodtrommelchallenge: ‘Een ontplofte keuken en een boterhamdolfijn’

Ik ben inmiddels vier weken bezig met de broodtrommelchallenge. Bijna dagelijks wordt er door vrienden en moeders van het schoolplein gevraagd hoe het gaat en of ik het nog volhoud. En met recht durf ik te zeggen dat de #broodtrommelchallenge geslaagd is. Want JA! Ik houd het nog steeds vol en ja, ik vind het zelfs heel leuk.

Vulde ik de eerste dagen nog een beetje morrend en vloekend de trommeltjes, merk ik nu dat het me redelijk makkelijk afgaat. Ik leg de avond van tevoren al mijn spulletjes klaar en tover ’s ochtends in een schamele tien minuten twee prachtig gevulde trommels tevoorschijn. Oké, ik ben nog steeds zeker vijf minuten bezig met de rommel opruimen, er belandt nog redelijk veel in de prullenbak en volgens mijn vriend draait de vaatwasser overuren sinds mijn nieuw gevonden hobby. Maar hé, ik ben wel lekker bezig, en mét resultaat.

Complimentjes

Vol trots deel ik regelmatig mijn creaties via WhatsApp en of je het gelooft of niet: iedereen is positief verrast. Kritische collega P. merkt op dat het er al veel beter uit gaat zien, de schooljuf noemt mijn trommeltjes ‘plaatjes’ en dochterlief roept elke dag hoe ‘geweldig’, ‘superlekker’ of ‘tof’ ze zijn. En laten dat nu de allerbelangrijkste complimentjes zijn.

‘Ben ik een broodtrommelpro? Zeker weten!’

Ik twijfel wel of ik elke dag zo’n kunstwerkje blijf meegeven. Niet omdat het ‘veel werk’ is, maar meer omdat het iets bijzonders moet blijven. Volgens de vele inspiratie-websites gaat het erom dat door het gezellig maken van de trommels kinderen gevarieerder en beter eten. Maar heel eerlijk: dat deed mijn dochter al. En daarnaast was het mijn voornaamste drijfveer om mijn dochter te verrassen met een trommel waar ze trots op kon zijn en die óók nog voldeed aan de regels van school.

Of ik het de hele schoolcarrière van mijn dochters ga volhouden? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb er inmiddels wel veel lol in gekregen. Zoveel zelfs, dat ik mezelf gister betrapte op het online speuren naar nieuwe prikkertjes en vormpjes, en ik regelmatig anderen probeer te enthousiasmeren voor mijn nieuwe ‘hobby’. Ben ik een broodtrommelpro? Zeker weten! Nu nog het flitsende Instagramaccount ;-).

Heb jij ook meegedaan aan de #broodtrommelchallenge of ben jij een broodtrommelpro? Tag @Flair_NL op instagram of @Flaironline op Facebook. De leukste inzendingen krijgen een plekje op Flair!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Wike Zijlstra fotografie