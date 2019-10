De week is weer doormidden en dat betekent dat het tijd is voor een gloednieuwe Flair! En dit keer komt-ie niet alleen, maar samen met een special: Flair Wonen.

Flair Wonen is een special die gemaakt is door de redactie van Flair en lezeressen helpt maximaal woongenot te creëren in huis. Met de tips en tricks in de woonspecial maak je de ruimtes in huis stylish verantwoord en helemaal van nu. En dat op een haalbare en betaalbare manier. Flair Wonen inspireert met simpele en praktische woonideeën, en de leukste DIY’s. Om van ieder huis een thuis te maken, waar het heerlijk toeven is met familie en vrienden.

Rennen!

De eerste editie van Flair Wonen – dat je samen scoort met de nieuwste Flair – ligt vanaf woensdag 2 oktober in de schappen. Samen gaan ze over de toonbank voor slechts €3,85.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.