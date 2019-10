Handig én leuk: de Flair Family Planner 2020 wíl je hebben

Van kinderpartijtjes tot een etentje met vriendinnen en het personeelsfeest van je partner: kun je al die afspraken niet meer onthouden? Dan is de Flair Family Planner dé oplossing. Die maakt van het bijhouden van een agenda één groot feest.

Studiedagen, sportwedstrijden, traktaties, tienminutengesprekken… met de Flair Family Planner vergeet je ze nooit meer. Met prachtige illustraties en heel veel extra’s, waarmee de agenda jullie eigen boek vol herinneringen wordt.

Dit is de Flair agenda 2020:

Lekker groot formaat (26 x 22 cm) met steeds 1 week op 2 pagina’s, dus volop ruimte voor alle afspraken en to do’s.

Met de ringband leg je de planner makkelijk open op tafel.

Leuke ansichtkaarten met vrolijke teksten en illustraties.

Fijne zelfmaaktips die je leven net iets makkelijker maken: zoals een simpele, maar spectaculaire kinderverjaardagstaart.

Voor elk seizoen de leukste uitjes verzameld.

Maak je eigen scrapbook, zodat je aan het eind van het jaar een prachtig boek vol herinneringen hebt.

Hebben!

In de bovenstaande video krijg je alvast een beeld van de Flair Family Planner 2020 en kun je alvast zien hoe leuk die is. De agenda ligt vanaf nu in de schappen en kost je slechts 14,95 euro. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Dat kan natuurlijk ook! Bestellen doe je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Sanne Bakker