Vrijgezellen gezocht: je kunt je weer aanmelden voor ‘First Dates’

Single en op zoek? Dan hebben we goed nieuws. Er wordt namelijk weer een nieuwe lading vrijgezellen gezocht voor het nieuwe seizoen van de tv-hit ‘First Dates’.

Iedereen is welkom

Ben je op zoek naar de ware of wil je gewoon een leuke avond hebben? Het kan allemaal met First Dates en dat is ook precies wat het programma al jaren een kijkcijferhit maakt. De eerste dates – tussen (vaak) sterk verschillende personen – leveren spectaculaire, maar ook aandoenlijke gesprekken op. Ook het nieuwe seizoen zijn singles van alle leeftijden weer welkom.

Hotel-versie

Momenteel kunnen we iedere zondag kijken naar First Dates Hotel , dat wekelijks rond 21:00 wordt uitgezonden op NPO3. Waar First Dates zich altijd in een speciaal restaurant afspeelt, voegt de spin-off er een hotelovernachting aan toe.

Interesse? Inschrijven kan hier.

