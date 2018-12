Zit jij elke dag voor de tv te smullen van de (first) dates die te schattig voor woorden zijn of juist compleet mislukken? Dan is er goed nieuws: het populaire First Dates komt namelijk met een nieuw programma. Inclusief barman Victor en gastheer Sergio.

Stapje verder

Het blijft bij het nieuwe format van First Dates niet bij het etentje, binnenkort blijven we ook overnachten. BNNVARA haalt namelijk First Dates Hotel naar Nederland. In dit programma verblijven tientallen vrijgezellen samen in een hotel. Lees: ze drinken een drankje aan de bar, nemen een duik in het zwembad en gaan natuurlijk net als in het bekende programma ook samen een hapje eten. En volgt daar misschien nog een gezellige nacht op?

Meedoen

In Engeland is First Dates Hotel al een groot succes en dat was voor BNNVARA een reden om het ook in Nederland te gaan proberen. En je kunt je nog opgeven! Barman Victor en gastheer Sergio nodigen in een oproep iedereen uit om zich aan te melden voor het nieuwe televisieprogramma.

Wanneer First Dates Hotel op de buis verschijnt, is nog niet bekend.

