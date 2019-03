Yay! Het is vandaag Internationale Vrouwendag en dat betekent dat wij vrouwen vandaag extra in het zonnetje gezet mogen worden. Met die gedachte zetten wij 10 films op een rij met een belangrijke en spraakmakende vrouwelijke hoofdrol. Om vanavond nog aan te zetten!

1. Legally Blonde

Hoe kan het ook anders, Legally Blonde hoort natuurlijk in dit lijstje thuis. De knappe Elle wordt gedumpt door haar vriendje omdat hij een slimme vriendin wil. Elle wil hem het tegendeel bewijzen en gaat rechten studeren aan de Harvard Law School, gaat het haar lukken om te slagen?

2. Bridget Jones’ Diary

Dear diary… wie heeft het Bridget Jones, Renée Zellweger, niet horen zeggen? In deze heerlijke romantische komedie begint Bridget met het bijhouden van een dagboek waarin ze al haar voornemens en geheimen in opschrijft. Werkelijk álle clichés komen hierin samen, heerlijk voor een avondje bankhangen toch? En na dit deel ben je nog niet uitgekeken, er zijn namelijk twee vervolgen.

3. Erin Brockovich

In deze film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, gaat Erin (gespeeld door de charmante Julia Roberts) een persoonlijke strijd aan met de Pacific Gas and Electric Company in Noord-Californië. De actrice ontving een award voor beste vrouwelijke hoofdrol en de productie nam daarna nog ruim 25 andere prijzen in ontvangst.

4. The Devil Wears Prada

Andrea, Anna Hathaway, heeft moeite met het vinden van een eerste baan als journaliste. Uiteindelijk solliciteert ze bij het modetijdschrift Runway. Waar ze de tweede secretaresse wordt van hoofdredactrice Miranda, vertolkt door Meryl Streep. Het werk is niet gericht op journalistiek, maar Andrea hoopt dat het deuren voor haar zal openen.

5. Bend It Like Beckham

Jess is een meisje dat gek is op voetbal, maar van haar ouders de teamsport niét mag beoefenen. Zij zien Jess liever een keurige studie volgen, trouwen en koken. Maar – je raadt het al – de hoofdrolspeelster trekt haar eigen plan en gaat stiekem toch voetballen. Wat blijkt? Ze is een echte sterspeler. Jess zet door en laat haar ouders zien dat er niets is om voor te vrezen.

6. The Hunger Games

Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen, wie heeft haar niet gezien. We reizen mee naar het toekomstige land Panem (het huidige Noord-Amerika) waar ieder jaar in elk district een jongen en een meisje tussen de 12 en 18 jaar worden geselecteerd voor the Hunger Games. Het spel: je wint alleen als je de rest vermoord. Het volk wordt gedwongen om hier op grote beeldschermen naar te kijken.

7. Bird Box

Het eind van de wereld nadert, want een duistere ziekte houdt de wereld in zijn greep. Samen met haar kinderen vlucht Malorie, gespeeld door Sandra Bullock, via een verraderlijke rivier. Vanwege dodelijke onzichtbare krachten moeten ze hun weg geblinddoekt vervolgen. Een single mom on the run, we houden ervan.

8. The Help

Abileen Clark is een 50-jarige Afro-Amerikaanse vrouw die als nanny in dienst is van een Westers welgesteld gezin en heeft onlangs haar eigen zoon verloren. Het grootste gedeelte van haar leven heeft ze besteed met het verzorgen en opvoeden van blanke kinderen. Abileen werkt voor de familie Leefolt, maar brengt haar tijd vooral door met Mae Mobley.

9. Captain Marvel

Deze film draait pas net in de bioscoop maar is nu al een regelrechte hit. Woensdag verscheen Captain Marvel op het witte doek in 112 Nederlandse zalen en trok in één dag al ruim 35.000 bezoekers. De film draait om Carol Danvers (Brie Larson) die zich aansluit bij een elite militair team met de naam ‘Starforce’. Ze laat hiermee haar leven op aarde achter, maar het duurt niet lang voordat Carol besluit om terug naar de aarde te gaan voor vragen over haar verleden waar ze een formidabele tegenstander tegenkomt.

10. Mulan

En dan nog een film voor het hele gezin. In Disney’s Mulan verkleedt de hoofdpersonage zich als man om voor haar familie te strijden in het leger. Fun fact: in 2020 verschijnt er een live action versie van Mulan. We kunnen niet wachten!

Beeld: iStock | Bron: Moviemeter.nl