Nieuw kijkvoer: deze films en series verschijnen in november nog op Netflix

Nu de temperaturen het niet meer toelaten om tot in de late uurtjes op het terras te vertoeven, is het nóg verleidelijker om een avond te bankhangen. Mét een fijne serie of film, natuurlijk. En het goede nieuws is dat het aanbod op Netflix opnieuw wordt uitgebreid.

Lees ook: Hoe ons seksleven lijdt onder het oneindige aanbod films en series

November begon al goed met een gloednieuw seizoen van ‘The Sinner’, dat minstens zo bloedstollend en bingewaardig is als de eerste reeks van de serie. Maar ook in de tweede helft van deze maand verschijnt er nieuw kijkvoer op Netflix. Voor de onderstaande films en series wil je hoe dan ook binnen bijven:

1. CAM

In de horrorfilm ‘CAM’ is Madeline Brewer, bekend van ‘Orange is the new black’, te zien als webcamperformer die wel een populariteitsboost kan gebruiken. Haar acts gaan van sexy tot erger, tot haar account wordt gekaapt door een gestoorde dubbelganger. Vanaf 16 november te zien op Netflix.

2. Narcos: Mexico

Na Colombia staat in deze reeks van ‘Narcos’ Mexico staat centraal. In deze spin-off worden de hoofdrollen vertolkt door Michael Peña en Diego Luna. Vanaf 16 november te zien op Netflix.

3. The Kominsky Method

Sandy Kominsky (Michael Douglas) is een bekende oud-acteur die een acteerschool runt, zijn oud-agent Norman (Alan Arkin) is een stuk minder succesvol. Vanaf 16 november te zien op Netflix.

4. The Christmas Chronicles

Een kerstfilm maar dan anders, met Kurt Russell in de hoofdrol. Vanaf 22 november te zien op Netflix.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: iStock