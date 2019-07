Bingen maar! Deze films en series verschijnen in augustus op Netflix

Vond je het met die hitte van afgelopen week naar plakkerig en té heet buiten? Netflix zorgt voor verkoeling in het warme augustus met een lading nieuwe films en series. Zo worden we getrakteerd op nieuwe seizoenen van onder andere ‘GLOW’, ‘Las Chicas Del Cable’ en ‘Dear White People’. Ook de langverwachte prequel-serie van ‘The Dark Crystal’ komt eindelijk online te staan!



Series

Dear White People – Volume 3

Vorig seizoen eindigde met een cliffhanger: In de laatste scène zagen we een sneak peek van een lid van de “Order of X”, een geheim genootschap waar al gedurende de hele show naar wordt gehint. We kunnen vanaf 2 augustus eindelijk wat antwoorden verwachten en uiteraard nog veel meer drama en humor!

Derry Girls – Seizoen 2

Derry Girls gaat over vier Noord-Ierse schoolmeisjes in de jaren 90. Ze worden contant geconfronteerd met de onrustige politieke situatie die er toentertijd speelde tussen de katholieken en de protestanten. We kunnen een grootser tweede seizoen verwachten met de dappere meiden en hun eventuele nieuwe liefdesinteresses. Vanaf 2 augustus op Netflix.

Las Chicas Del Cable – Seizoen 4

Met al deze Spaanse series voelt het net alsof we op vakantie zijn! In het vierde seizoen van Las Chicas Del Cable worden we weer meegenomen naar de jaren 20 waarin vier telefonistes van de Spaanse telefoonmaatschappij een revolutie starten. Lukt het de dames om te strijden voor hun onafhankelijkheid? We zullen het zien op 9 augustus.

GLOW – Seizoen 3

GLOW vertelt het verhaal van verlopen actrices en stuntvrouwen, die van ellende maar gaan showworstelen om geld te verdienen én erkenning te krijgen voor hun werk. De Glorious Ladies of Wrestling zullen in dit nieuwe seizoen hun kunsten gaan vertonen in Las Vegas. Deze serie is een van onze favorieten, en het nieuwe seizoen is vanaf 9 augustus te zien.

Mindhunter – Seizoen 2

Er staat weer een gloednieuw seizoen klaar voor alle serial killer-liefhebbers. De nieuwe afleveringen, die vanaf 16 augustus online staan, focussen zich (deels) op FBI-zaken rond beruchte seriemoordenaars Charles Manson, David Berkowitz (‘Son of Sam’-zaak) en de tragische, meeslepende Atlanta Child Murders-case.

The Dark Crystal: Age of Resistance

Dit fantasieverhaal speelt zich af in Thra en in de prequel-serie Age of Resistance worden drie Gelflings gevolgd, namelijk Rian, Brea en Deet. Zij ontdekken een gruwelijk geheim over de Skeksis. Samen besluiten ze het op te nemen tegen de machtshebbers, wat leidt tot een georganiseerd verzet en een missie om de wereld te redden. Met een fantastische sterrencast en een magische trailer, kunnen wij niet wachten tot de serie gereleased wordt op 30 augustus!

via GIPHY

Lees ook

Waardige opvolger voor ‘Game of Thrones’? Eerste Netflix-trailer ‘The Witcher’ online



Films

Otherhood

Moeders die last hebben van het lege nest-syndroom kunnen zich verheugen op de nieuwe Netflix Original Otherhood. We volgen drie moeders (Angela Bassett, Felicity Huffman en Patricia Arquette) tijdens hun emotionele rollercoaster wanneer hun kinderen het huis uit gaan. Het is de perfecte feel-good film voor een gezellig avondje met je moeder. Vanaf 2 augustus.

The Family

Deze documentairereeks volgt The Family, een christelijke fundamentalistische organisatie die jarenlang invloed heeft uitgeoefend op het leiderschap van Amerika zonder de aandacht op zichzelf te vestigen. Een van hun doelen? Ervoor zorgen dat kerk en staat niet gescheiden blijven. Dit verhaal past zo in het rijtje van Netflix-docu’s waar je nog wat langer over na moet denken. Te zien vanaf 9 augustus.

Ted 2

De grofgebekte teddybeer heeft zijn vriendin Tami-Lynn ten huwelijk gevraagd en wil kinderen met haar hebben. Maar een rechter wil er niet aan geloven dat een teddybeer als vader kan volstaan. Ted trekt daarop vervolgens met zijn beste vriend John naar het gerecht om te vechten voor zijn rechten, maar of dat een goed idee is? Dat zie je vanaf 2 augustus!



via GIPHY

Pitch Perfect 2

De Bellas zijn afgestudeerd. Ze naderen het einde van hun studentenbestaan en daarmee ook hun tijd als zangeressen in hun zanggroep Barden Bellas. Ze proberen er achter te komen hoe ze hun vriendschap soort van af kunnen sluiten en wat ze gaan doen met de rest van hun leven. Hopelijk komt er nog een vierde film uit, maar vanaf 2 augustus kan je in elk geval weer vrolijk meezingen met de meiden!

The 40 Year Old Virgin

Andy is een conservatieve, verlegen man en nog steeds maagd. Als zijn vrienden hier achter komen, doen ze er alles aan om hem aan de vrouw te krijgen. Andy speelt mee maar komt in de ene na de andere rampzalige situatie terecht. Totdat… hij een relatie krijgt met Trish. We kunnen vanaf 16 augustus weer genieten van die iconische waxscene!

Psycho

Wij kijken liever naar Marion die verblijft in het Bates Motel dan dat wij er zelf overnachten. Een echte klassieker die je gezien moet hebben! Maak jij nou deel uit van die 10% die deze Hitchcock thriller nog nooit heeft gezien? Dan kan je hem vanaf 16 augustus snel kijken zodat jij je nooit meer hoeft te schamen voor je gebrek aan filmopvoeding.

via GIPHY

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: still, Giphy