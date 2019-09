13 films die je vandaag nog wil kijken op Disney+

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat Disney de afgelopen tijd keihard heeft gewerkt aan een eigen streamingsdienst. En het beste nieuws van alles is: sinds kort kunnen we er in Nederland – als eerste ter wereld – al gratis (!) gebruik van maken. Dat betekent dat het je tot 12 november helemaal niets kost om te bingen en wij tippen: begin met het onderstaande rijtje films. Of je ze nou al gezien hebt of niet!

13. The Little Mermaid

Zeemeermin Ariel is gefascineerd door de mensenwereld maar haar strenge vader verbiedt haar contact te maken. Zeeheks Ursula wil Ariels prachtige zangstem wel omruilen voor 2 magische benen. Uiteraard loopt dat helemaal mis wat The Little Mermaid soms verrassend duister maakt. Maar de grappige momenten en leuke liedjes maken de film toch geschikt voor jong en oud.

12. Hercules

Hercules wordt geboren als zoon van de Griekse oppergod Zeus, maar door een mislukte kidnappoging verliest hij zijn onsterfelijkheid en groeit hij op onder de mensen. Hij is nog wel supersterk en moet een Ware Held worden om zijn goddelijke krachten terug te krijgen. Dat betekent heel veel monsters verslaan op hilarische wijze.

11. Dumbo

Zelfs andere olifanten schrikken van de enorme flaporen waarmee Dumbo wordt geboren. Hij wordt daardoor met de nek aangekeken in het circus, totdat ze ontdekken dat hij kan vliegen met zijn oren! Dumbo is ook beroemd geworden dankzij bizarre scènes zoals die met de roze olifanten.

10. Peter Pan

Peter Pan nodigt 3 Britse kinderen uit om mee te vliegen naar Neverland: een magisch land waar fantasie regeert en je eeuwig jong kan blijven. Niet iedereen is echter goed want Kapitein Haak en zijn bemanning zien hun kans om eindelijk Peter Pan te verslaan. De film blijft van begin tot eind verrassen!

9. The Emperor’s New Groove

Zo egoïstisch als Keizer Kuzco heb je nog nooit iemand gezien. Zijn raadgeefster Yzma plant hem te vergiftigen maar het blijkt een magisch drankje te zijn waardoor Kuzco in een lama verandert. Met hulp van de boer Pascha, probeert Kuzco terug in een mens te veranderen en leert hij hoe je niet een arrogante eikel kunt zijn. Een van de grappigste Disney-films ooit!

8. Bambi

Het hele bos komt kijken wanneer de kleine prins Bambi wordt het geboren. De film volgt de eerste jaren van het jonge hertje en hoe bepaalde trauma’s hem tot een volwassen hert vormen. Je weet precies welke scène we bedoelen…

7. Lilo & Stitch

Stitch is een kleine schattige blauwe alien én het gevaarlijkste organisme in het heelal. Hij krijgt levenslange gevangenisstraf maar weet tijdens het proces te ontsnappen naar de planeet aarde. Daar duikt hij onder als ‘hond’ van het Hawaiaanse meisje Lilo. Jawel, het is Disney gelukt om een sciencefiction animatiefilm op Hawaï te laten afspelen, en hij is nog goed ook.

6. Moana

Een ander avontuur in de Stille Oceaan is Moana. Het gelijknamige meisje ontdekt dat haar thuiseiland langzaam aan het sterven is, omdat het hart van de natuurgodin Te Fiti is verdwenen. Tijdens haar reis ontmoet ze ook de halfgod Maui, ingesproken door Dwayne Johnson, die zelfs een musicalnummer heeft! Dat alleen al is reden om Moana te (her)zien.

5. The Lion King

Welpje Simba wordt ooit de nieuwe leeuwenkoning, maar moet vluchten van de savanne na een ongeluk waarbij zijn vader overlijdt. Alhoewel, was het een ongeluk? Zijn oom Scar grijpt ondertussen de macht. De live-action Lion King komt ook naar Disney+ maar wij kijken liever naar de handgetekende originele film.

4. Up

De oude weduwnaar Carl droomde ooit ervan met zijn vrouw de wereld rond te reizen. Hij besluit eindelijk de vlucht te maken; letterlijk, want hij bindt honderden ballonnen aan zijn huis en stijgt op! Helaas gaat niet alles volgens plan want de padvinder Russell stond nog op de veranda. En dat is niet het laatste vreemde figuurtje die Carl tegenkomt in deze hartverwarmende avonturenfilm.

3. Frozen

Deze heeft iedereen al gezien dus hij heeft geen synopsis nodig. Maar geef eerlijk toe, je gaat hem toch kijken zodra je Disney+ hebt hè? Frozen 2 komt bovendien al bijna uit.

2. Aladdin

Wat als je een geest hebt die 3 wensen kan vervullen? De goedaardige dief Aladdin krijgt de kans en gebruikt zijn wensen om van zichzelf een prins te maken. Jafar, grootvizier van de Sultan, probeert ondertussen de geest te stelen. Mede dankzij Robin Williams als de gekke geest, zit Aladdin barstensvol hilarische scènes en superindrukwekkende animaties.

1. Beauty and the Beast

De eerste animatiefilm die een Oscar-nominatie voor beste film kreeg! Belle ontdekt een magisch kasteel waarin de bedienden in voorwerpen zijn veranderd en de prins een monsterlijk beest is. Zijn vloek verbreekt alleen als hij voor zijn 21e ware liefde ontdekt. Lukt het Belle om het goede uit het beest te halen? Wij weten het antwoord al, maar who cares! We gaan hem toch weer kijken.

