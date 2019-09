Dít wordt mogelijk de vervanger van Eva Jinek: ‘Ik voel me echt vereerd’

Fidan Ekiz is in gesprek om talkshowhost Eva Jinek bij de KRO-NCRV op te volgen. Dat heeft de presentatrice donderdag verklapt aan Wilfred Genee in de radio-uitzending van ‘Veronica Inside’.

“Ik voel me echt vereerd. Dit is echt de Champions League. Ik heb zeker interesse”, zegt Ekiz over de mogelijkheid om naast Jeroen Pauw een nieuwe latenighttalkshow te gaan presenteren. “Ik presenteer nu ook De Nieuwe Maan, dat doe ik omdat ik het leuk vind om te presenteren. Maar ik ben niet de enige waarmee wordt gepraat en ik kan verder niks zeggen.”

Rotterdam

Er is nog niets zeker, maar mocht Ekiz de opvolgster van Jinek worden, dan weet ze al wel waar ze haar talkshow wil gaan maken. “Als het gaat gebeuren, dan wil ik het naar Rotterdam halen. Hoe geweldig zou dat zijn?”

En anders?

Andere namen die de revue gepasseerd zijn als opvolger van Eva zijn Matthijs van Nieuwkerk, Nadia Moussaid, Dionne Stax, Simone Weimans, Margriet van der Linden, Rick Nieman en Mariëlle Tweebeecke. Wie de taak uiteindelijk op zich mag nemen, zal de tijd moeten leren.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Jinek begint in 2020 bij RTL en zal vanaf januari een late night talkshow presenteren bij de omroep. Dit zal ze om de beurt doen met niemand minder dan Beau van Erven Dorens. Nog nog tot 27 september zal Eva met haar talkshow te zien op NPO 1.

