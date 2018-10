Feit of fabel: kunnen spinnen uit de stofzuiger kruipen?

Een spin opzuigen en dagen later het beestje uit de slang zien kruipen: je bent hoe dan ook weleens bang gemaakt met dit verhaal. Maar kan dit überhaupt of is het niets meer dan een fabel?

Spinnenexpert Peter van Helsdingen helpt ons bij dit helse vraagstuk. Hij geeft aan dat deze achtpotige vriendjes wel degelijk de stofzuigzak onbeschadigd binnen kunnen komen. Ze zijn dus niet meteen dood zodra jij ze opzuigt.

Taaie beesten

Maar overleven in de stofzuigzak? Die kans is aanwezig, al kunnen hooiwagens wel snel stikken door het stof en andere troep in de zak. ‘Het zal geen leuke ervaring zijn voor een spin maar hij overleeft het wel’, zegt spinnenexpert Peter van Helsdingen van het EIS Kenniscentrum Insecten en van Naturalis tegen EditieNL. ‘Het zijn heel taaie beesten hoor.’

Ontsnappen

Als ze de actie overleven, vinden ze vaak ook weer hun uitweg, aldus Van Helsdingen. ‘Ze komen er hoe dan ook weer uit.’ Het advies van de deskundige? ‘Vangen en buiten zetten’, klinkt het. Maar gezien de beestjes er graag warmpjes bij zitten, is de kans groot dat je ze alsnóg weer binnen tegenkomt.

