Fans van ‘De Luizenmoeder’ verbaasd over ‘ultieme cliffhanger’: komt er tóch een vervolg?

Zondagavond was het alweer tijd voor de laatste aflevering van het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’; met 2,6 miljoen kijkers een fantastische afsluiter voor de crew en cast. Op Twitter deed de uitzending een hoop stof opwaaien en werd-ie ook wel ‘de ultieme cliffhanger’ genoemd. Maar of er ook een vervolg komt?

Een tijdje geleden heeft Diederik Ebbinge – een van de makers van De Luizenmoeder én de acteur die de rol van directeur Anton in de serie vertolkt – laten weten dat de kans groot is dat er geen vervolg komt. Eén ding is zeker: zelf stopt hij ermee. “Omdat ik het succes niet wil uitmelken en graag stop op het hoogtepunt”, liet hij eerder weten. Toch hopen fans van harte dat er wél een derde seizoen komt, gezien het einde van de laatste aflevering zó open was.

Pas op, spoilers!

In de uitzending van zondagavond was te zien hoe juf Helma (Leny Breederveld) met pensioen ging én op haar laatste dag besloot te stoppen met roken. Verder werd Anton een baan aangeboden als baas van een koepel van basisscholen, en werd zijn huidige functie doorgeschoven naar juf Ank (Ilse Warringa). Zij bedankte en bleek in een sollicitatieprocedure te zitten om over te stappen van de openbare basisschool ‘De Klimop’ naar een christelijke school.

Zo veel vragen

Na afloop van de slotaflevering ontplofte Twitter. Want naast bovenstaande gebeurtenissen, kwamen er ook een hoop héél verrassende passages voorbij. Zo leek het er een week eerder op dat conciërge Volkert (Henry van Loon) niet te zien zou zijn in de finale, maar dook hij gisteravond toch ineens op. Hannah (Jennifer Hoffman) ontwikkelde warme gevoelens voor haar tegenspeler, maar waar dat verder op uitloopt, blijft gissen. Evenals de – houd je vast – innige zoen van juf Ank en directeur Anton. Wat heeft dat te betekenen?

Volgens fans van De Luizenmoeder kan het in elk geval niet betekenen dat de serie hier stopt. “We willen gewoon weten hoe het afloopt”, wordt er getwitterd. Een ander schrijft: “Kom maar door met die speelfilm of een vervolgseizoen.”

Maar de #luizenmoeder is nu echt klaar dus? Wat is het toch met series en die kut open eindes. Gimme back volkert bish — Debbie (@bamibrood) 8 april 2019

@JinekLive kunnen jullie vanavond alsjeblieft de cast van de #luizenmoeder uitnodigen? We moeten natuurlijk duidelijkheid krijgen over deze gigantische cliffhanger en een evt derde seizoen! — Jacqueline (@Jacqueline_1978) 8 april 2019

Fan van juf Helma #luizenmoeder. 3e seizoen graag. En juf Helma weer terug, aangezien er toch tekort is aan personeel in het onderwijs, kan ze gemakkelijk terugkomen! — Witchy (@Zijl_Witchy) 8 april 2019

HUH WTF. PLOTTWIST! Arme Nancy ook 😱. #luizenmoeder — Karina Feehily (@KaFeehily) 7 april 2019

Wat een geweldige afsluiter van de #luizenmoeder. Briljant script en acteerwerk van @diederikebbinge en @ilsewarringa . Net zo hilarisch, tenenkrommend, menselijk en ‘spot-on’ als @TheOfficeBBC . Een ode aan het basisonderwijs, en een spiegel voor ons allemaal. Nu al legendarisch — Sybren Andringa (@sybrenandringa) 8 april 2019

#luizenmoeder fantastisch serie met briljante afsluiter. Hulde voor acteurs en schrijvers — M Schuurman (@Martin_A_Sch) 8 april 2019

