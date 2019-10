Fans ‘Chateau Meiland’ geëmotioneerd door vertrek huisvriendin Caroline

Dat het vertrek van huisvriendin Caroline eraan zat te komen in ‘Chateau Meiland’, wist menig fan natuurlijk allang. Maandagavond was het moment eindelijk daar en liepen de emoties hoog op. Niet alleen bij Martien en zijn gezin, maar ook bij de kijkers thuis.

Het leven in Chateau Meiland draait om een heleboel ‘wijnen, wijnen, wijnen’, maar er moet natuurlijk ook hard gewerkt worden. Dat laatste is Caroline helaas niet in de koude kleren gaan zitten. De drukte en het zwoegen van de afgelopen maanden is plotseling hard aangekomen bij de huisvriendin, wat haar heeft doen besluiten om haar koffers te pakken en terug te keren naar Nederland.

Trots

Caroline heeft haar rust nodig en kiest voor zichzelf, al valt het afscheid haar wel heel zwaar. “Dat ik nu het besluit heb genomen om weg te gaan, dat vind ik heel erg”, vertelt ze in tranen. Ze laat de Meilandjes weten ontzettend trots te zijn op wat ze met z’n allen bereikt hebben. “And no hard feelings, want dat heeft er niks mee te maken.”

#Sad

De emotionele woorden en beelden raken de fans van Chateau Meiland. “Zo zielig dit”, klinkt het op Twitter. Ook benadrukken kijkers hoe fantastisch ze Caroline vinden. “Wat een leuk mens is het toch.”

Nou zit hier ook bijna te janken…😌 #sbs6 #chateauMeiland — Michelle Nobel (@miessiexxx) October 7, 2019

Lieve Caroline, niet alleen Martien maar héél Nederland heeft je in ‘t hart gesloten! Bedankt! ❤️#chateauMeiland pic.twitter.com/f6vDZAIJfX — Daan (@Daan_Danado) October 7, 2019

Zo moeilijk maar de enigste juiste manier om terug naar Nederland te gaan ❤️ #chateaumeiland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) October 7, 2019

Wij hier in de kamer⬇️ kijkend naar #chateauMeiland; Echt gun dit programma zo de #televizierring 💖 pic.twitter.com/RWINRIoVyZ — EuroVisionTalk (@TonyGroenendij1) October 7, 2019

Ach, Carolien. Ik heb écht met haar te doen. Wat een ontzettend lieve vrouw. #ChateauMeiland — Claudia 🦊 (@Irja1972) October 7, 2019

Relativerende Martien

Toch is er – zoals iedere week – ook ruimte voor een lach op social media. Martien weet het vertrek van Caroline namelijk prima te relativeren. “Ik ga haar wel missen”, aldus de flamboyante kasteelheer. “Nouja, we moeten door. Zij moet door, wij moeten door. En ze is gelukkig niet dood. Als je doodgaat is dat nog veel erger.”

Martien: ‘Maar is ze is niet gelukkig dood’ 😂❤️ #chateaumeiland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) October 7, 2019

“Ze is gelukkig niet dood”

Goed gerelativeerd, Martien. #ChateauMeiland — Sanne Klapwijk (@Sannozz) October 7, 2019

En ze is gelukkig niet dood.. heerlijk relativerend 😂 #chateaumeiland — Stephanie (@StevieRosa) October 7, 2019

