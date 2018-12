Topvermaak: met dit heerlijke spel leer je je (schoon)familie beter kennen

Wil je weer eens wat anders spelen dan Monopoly, Yahtzee of Mens, Erger Je Niet? Dit is een leuk spel voor de kerst, waarmee je gelijk je eigen familie beter leert kennen.

Vragenspel

Vertel eens is een vragenspel waarbij je meer te weten komt over je familie. Waar hebben opa en oma elkaar eigenlijk ontmoet? Wat vind jij het mooiste kledingstuk van je moeder? Wat heeft je broer met zijn eerste salaris gedaan? En wat zou je nog weleens willen meemaken met de persoon die rechts naast je zit? Het zijn stuk voor stuk vragen die je normaal niet zo snel stelt, dus je snapt: dat wordt gieren.

Kledingruil

Naast vragen, staan er op sommige kaarten ook opdrachten waarmee je punten kunt scoren. Door een kledingstuk te ruilen met degene links van je, bijvoorbeeld. Of iemand uit de groep iets over zichzelf te laten vertellen en vervolgens beoordelen of het waar of niet waar is. En twee regels van een liedje zingen om vervolgens iemand te kiezen die er de derde regel van moet zingen.

Leuk toch? Je kunt ‘m hier (nog nét op tijd voor de feestdagen) bestellen voor 15,-.

