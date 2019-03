6 fabels over de voorjaarsschoonmaak die jij waarschijnlijk óók geloofde

Eind deze maand breekt officieel de lente weer aan. Yay! Kun jij niet wachten en wil je je alvast wagen aan de grote voorjaarsschoonmaak? Dan mag je deze feiten en fabels niet aan je voorbij laten gaan voordat je de poetslappen uit de kast trekt.

Voor één op de drie Nederlanders is de komst van de lente hét uitgelezen moment om het huis flink onder handen te nemen. Maar wist je dat er een hoop fabels bestaan rondom hygiëne en het huishouden? Helpling.nl, het platform voor het vinden van een huishoudelijke hulp, heeft er een paar voor ons op een rijtje gezet en die kunnen we jou natuurlijk niet onthouden.

Fabel 1: als het lekker ruikt, is het schoon

De geur van citroen, lavendel en dennennaalden associëren we vaak met schoon. Maar helaas: schoon hééft geen geur. Kijk en voel daarentegen liever. Zie je geen vuil liggen en voelt het oppervlak niet plakkerig aan? Dan kun je ervan uitgaan dat het schoon is. Een lekkere geur is niets meer dan een fijne bijkomstigheid.

Fabel 2: de vaatwasser hoeft niet schoongemaakt te worden

Dacht je dat de vaatwasser zichzelf reinigt na iedere keer gebruiken? Fout! Om je vaat keer op keer zo schoon mogelijk te krijgen, zal je ‘m eens per maand moeten schoonmaken. Daarmee voorkom je dat de filters van de afwasmachine verstopt raken door bijvoorbeeld etensresten en kalkaanslag. Hoe je dat het best kunt aanpakken, lees je hier.

Fabel 3: in de vriezer gaan bacteriën dood

Dat bacteriën extreme kou niet overleven, is een grote misvatting. Bij -18 graden Celsius leven ze nog steeds, maar kunnen ze zich alleen niet meer voortplanten. Zodra het eten uit de diepvries begint te ontdooien, gaan de bacteriën weer aan de slag. En shocking: op kamertemperatuur verdubbelt het aantal bacteriën zich iedere 20 minuten. Het is dus ontzettend belangrijk dat je de vriezer niet vergeet te ontdooien tijdens de voorjaarsschoonmaak en deze goed te reinigen.

Fabel 4: oude handschoenen tevoorschijn toveren is geen probleem

Dit is deels waar, maar het is wél afhankelijk van hoe je de handschoenen hebt opgeborgen. Ze beschermen je handen namelijk tegen vuil en agressieve schoonmaakmiddelen, maar dit effect gaat verloren als je ze na gebruik gewoon weer in de kast gooit. Zweet en water veroorzaken namelijk een vochtige omgeving waar bacteriën dol op zijn. Zorg dat ze op afstand blijven door de handschoenen na gebruik binnenstebuiten uit te hangen. Wil je ze daarna weer aan? Strooi er dan eerst wat bloem op; zo wordt vocht direct geabsorbeerd.

Fabel 5: hoe meer zeep, hoe beter

Sterker nog, zeep kan juist problemen opleveren. Grappig genoeg zijn zeep en wasmiddel een goede voedingsstof voor bacteriën. Daarom kunnen deze juist de groei van bacteriën stimuleren als je je handen, borden of kleren niet goed afspoelt na het wassen. Houd je daarom altijd aan de aanbevolen hoeveelheid die op de verpakking staat. Daardoor werkt het niet alleen het best, maar denk je óók aan het milieu.

Fabel 6: de wc moet extra grondig onder handen genomen worden

Vaak wordt gedacht dat de wc extra goed gepoetst moet worden tijdens de voorjaarsschoonmaak, omdat het de meest vieze plek in huis zou zijn. Da’s in de meeste gevallen juist niet zo. Ten eerste kunnen bacteriën zich niet goed nestelen op de gladde pot. En bovendien is de wc júíst het ding dat we vaak schoonmaken. Richt je tijdens de voorjaarsschoonmaak daarom liever op plekken die vaak worden aangeraakt maar nauwelijks worden schoongemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van lichtschakelaars? En deurklinken?

Bron: Helpling.nl | Beeld: iStock