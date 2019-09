Fien en Hugo vertellen: hebben ze het bijgelegd na de eilandraad of niet?

Het was afgelopen zondag tijd voor het allereerste complotje – of beter gezegd: COMPLOT – in dit seizoen van ‘Expeditie Robinson’. Fien wist als een meestermanipulator Hugo heel wat stemmen kwijt te spelen. Maar hoe zit het nu tussen de twee?



Toen de tv-kok wegliep van de eilandraad, was duidelijk te horen wat hij van deze streek vond. Met de uitspraak “k*twijf” verliet hij de eilandraad, een krachtterm die Fien zelf overigens pas hoorde op televisie. Toch zijn er no hard feelings tussen de twee, zo verklaren ze in een interview op Qmusic.

Strak gezicht

Fien onthult het nog best lastig was om een strak gezicht te houden toen haar plannetje nóg een stuk beter uitpakte dan gehoopt. “Nou, dat [hem zoveel stemmen laten inzetten, red.] was eigenlijk exact het plan. Alleen ging het net even wat beter dan ik had voorzien”, aldus Vermeulen. Hoewel Hugo zich toen behoorlijk genaaid vonden, heeft hij nu niks dan lof. “Absoluut een heel goede streek”, geeft Kennis dan ook toe.

Vrienden

Het hele voorval is nu allang verleden tijd en alles wat er speelde tussen de twee is opgelost. “Het is een supergoeie streek. Ik kan zeggen: ‘Ik haat haar.’ Nee, het is een goede streek. Vond ik het een kutstreek? Honderd procent!”, verklaart de tv-kok. Fien wil ook nog wel even zeggen dat het programma een spelletje blijft. “Volgens mij hebben we hier te maken met één van de grootste fans van de afgelopen twintig jaar”, vertelt Fien. “Dus ik dacht: als er iemand is die dit kan begrijpen achteraf, dan ben jij het, Hugo.” En Hugo? Die kan niet anders dan het daar ” honderd procent mee eens” zijn.

