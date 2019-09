Eindelijk weten we het: déze Robinsonner smokkelde het condoom mee (en legt uit waarom)

In ‘Eilandpraat’, het napraatprogramma van ‘Expeditie Robinson’, is de smokkelwaar die dit seizoen onderschept is al meerdere keren voorbijgekomen. Er wordt geraden wie wat probeerde mee te nemen, met de nadruk op het condoom. Wie heeft in hemelsnaam bedacht om dat mee te nemen, en waarom? Eindelijk hebben we het antwoord voor je.



In After Expeditie Robinson, een online serie op het YouTube-kanaal van 3FM, praten Frank van der Lende en Eva Koreman na over hun avontuur op het onbewoonde eiland. In de eerste aflevering doet Eva een opvallende onthulling: zíj is degene die het condoom mee wilde smokkelen.

Verstopplek

Op de vraag over wie de meeste spullen uit zijn/haar koffer weg moest gooien bij aankomst op het eiland, biecht Eva alles op. “Dit is dus heel gênant, ik had een condoom verstopt en vitaminepillen”, begint ze. “Wat wilde je met dat condoom gaan doen?”, vraagt Frank zich af. Eva legt uit: “Omdat ik niet wist hoe het zou gaan. Misschien moest ik het in mijn vagina stoppen.”

Lees ook

Twitter barst los over huilende Dionne Slagter in ‘Expeditie Robinson’



Persfoto

De productie gooide echter roet in het eten. “Ik werd meteen meegesleurd om een persfoto te maken”, vertelt de radio-dj. “Dus ik had heel snel die batch met vitaminepillen in mijn bikinitopje gedaan. Dat zie je dus op de foto, er zit zo’n bult. Ik sta heel stoer te kijken maar ondertussen…” Of het haar uiteindelijk gelukt is om de pillen mee te nemen, is niet bekend.

‘Expeditie Robinson’ wordt iedere zondagavond uitgezonden om 20.00 uur bij RTL4. Voor ‘Eilandpraat’ moet de kijker na afloop overschakelen naar RTL5, waar om 21.30 uur een nieuwe aflevering start.

En dit is de foto waar Eva het over heeft:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: RTL