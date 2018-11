Zo veel energie bespaar je als je de verwarming slechts één graadje lager zet

Brrr, hoewel we nog steeds hopen op een extra nazomerdag, is de ontkenningsfase nu echt voorbij. De winterjassen mogen uit de kast en de verwarming gaat aan, maar wist je dat je een hoop kunt besparen als je dat ding één graden lager zet dan je normaal doet?

Buiten begint het al flink fris te worden, maar binnenshuis wil je natuurlijk geen kou lijden. De verwarming is je beste vriend in het najaar, maar zet ‘m eens een graad minder warm; het kan je maar liefst zes procent CO2 en zes procent energie besparen. ‘De hoeveelheid energie die we nodig hebben voor het verwarmen van een huis is ongeveer het verschil tussen de temperatuur binnen en de gevoelstemperatuur buiten. Stel je voor, vandaag is het buiten twee graden en binnen ongeveer twintig graden, dan zit daar 18 graden tussen. Als ik daar één graadje vanaf haal, dan heb ik 1/18e deel van de energie niet nodig. Dat is ongeveer 6 procent’, legt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanze Hogeschool Groningen, uit aan Radio EenVandaag.

’s Nachts lager zetten

Nog een tip om energie te besparen? ‘Je kan ook de deuren in huis sluiten en alleen de ruimtes waar je bent verwarmen’, aldus Kirsten Palland van MilieuCentraal. ‘Ook ’s nachts kun je de kachel lager zetten: mensen met een cv-ketel kunnen 15 graden aanhouden, voor mensen met vloerverwarming adviseren we 17 à 18 graden.’

Isoleren

Woon je in een oud huis, dan doe je er goed aan om je huis goed te laten isoleren. Dat kost je in eerste instantie een klap geld, maar uiteindelijk zal je flink besparen. Visser: ‘Dan kun je zomaar twintig tot dertig procent besparen zónder de kachel lager te zetten.’