Eíndelijk van die hardnekkige griep af? Zó maak je je huis weer virusvrij

Nu het najaar officieel is aangebroken, zit een griepje in een kleine hoek. Heb jij het – ondanks het prachtige weer – al te pakken gehad, voel je je eindelijk weer de oude en wil je voorkomen dat je opnieuw getroffen wordt? Deze tips helpen een tweede griepronde in huis voorkomen.

Lees ook: Getroffen door de griep? Dít moet je eten en drinken!

Ziekteverwekkers kunnen in stof en vuil gaan zitten en zwerven soms weken later nog rond in huis. Onsmakelijk voorbeeldje: het megabesmettelijke norovirus, dat heftige buikgriep veroorzaakt, vermaakt zich tot wel drie weken prima in ontlastingsresten in het toilet. Juist. Wil. Je. Niet.

Deze slimme schoonmaaktips voorkomen dat je opnieuw snotterend en ellendig in bed belandt.

1. Vies, viezer, viest

Bewaar met poetsen het ‘ergste’, bijvoorbeeld de wc, voor het laatst en begin met het minst vieze. Zo voorkom je dat viezigheid uit het toilet bijvoorbeeld onverwachts belandt in de keuken (ewlll).

2. Up & down

Door eerst boven op kasten en planken te poetsen, dan te zakken naar tafels en vensterbanken en als laatste de vloer te doen, zorg je ervoor dat er geen stof of viezigheid op een al schone plek belandt. Dat scheelt weer dubbel werk.

3. Vers lappie

Vergeet tijdens het schoonmaken niet af en toe een schoon doekje te pakken. Zo weet je zeker dat ook het laatst hoekje dat je poetst ook daadwerkelijk schoner wordt, in plaats van het tegenovergestelde.

4. Poets na het poetsen

Ook schoonmaakspullen moet je schoonmaken om te voorkomen dat ze één giga bacteriebron worden. Maak de mond van de stofzuiger stofvrij, spoel emmers om en gooi doekjes en dweilen na gebruik in een zestiggradenwasje.

5. Doe het vaak genoeg

Plekken die snel vies worden, hebben vaker een ‘beurt’ nodig. Denk bijvoorbeeld aan de vloer en het toilet, maar ook dingen die we vaak aanraken, zoals je mobiele telefoon en de afstandsbediening. De bovenkant van een kast heeft zo nu en dan ook een opfrisbeurt nodig, maar dergelijke dingen hoef je minder vaak schoon te maken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock