Fans van ‘Glee’, opgelet! Keek je jaren geleden iedere aflevering toen het nog werd uitgezonden op de Nederlandse televisie, en baalde je als een stekker toen het van de buis verdween? Dan hebben we goed nieuws voor je, want je kunt binnenkort ein-de-lijk genieten van álle seizoenen van de musicalserie.

Als je nu de seizoenen van Glee terug wil kijken, moet je je nog wenden tot de krochten van het internet. Maar Netflix brengt daar over niet al te veel tijd verandering in. Althans, een aantal recente tweets die de streamingsdienst heeft verstuurd, verraden volgens Streamingswijzer het een en ander. En eerlijk is eerlijk, daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn.

Eind juni

Het is nog even wachten op een officiële bevestiging van Netflix zelf, maar kijk maar eens naar onderstaande berichten. Vanaf 30 juni zijn de afleveringen van Glee te zien in Frankrijk en het kan niet lang duren tot ze daarna ook in Nederland te streamen zijn. Er wordt immers zelfs al getwitterd dat we onze stembanden vast moeten opwarmen…

Dit is topgeheim hoor. — Netflix NL (@NetflixNL) 19 mei 2019

Tip: oefen je zang- en danskunsten maar alvast… — Netflix NL (@NetflixNL) 19 mei 2019

Misschien wel. — Netflix NL (@NetflixNL) 17 mei 2019

