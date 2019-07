Over déze geweldige eigenschappen beschik je als je in juli geboren bent

De maand waarin je geboren bent en daarmee je sterrenbeeld zegt meer over je persoonlijkheid dan je waarschijnlijk denkt. Ben je in juli jarig? Dan is de kans groot dat jij je in de onderstaande punten als geen ander herkent.

Juli-kids, opgelet! Als je in deze – over het algemeen – zonnige, zwoele maand geboren bent, klinken deze eigenschappen je hoogstwaarschijnlijk bekend in de oren:

Zorgzaam

Je staat erom bekend dat je het anderen graag naar hun zin wil maken. Bovendien ben je oplettend en empathisch, en kun jij zonder moeite de gedachten van je medemens lezen. Je bent toegankelijk en staat altijd open voor een goed gesprek.

Inspirerend

Andere mensen motiveren en inspireren, dat is waar (onbewust) jouw kracht ligt. Je bent een energiebom en weet jouw enthousiasme met gemak over te brengen op de mensen om jou heen. Je bent ambitieus, zelfverzekerd en aanmoedigend. Dat laatste zorgt er dan ook voor dat mensen graag naar jou toe komen voor een opbeurende peptalk.

Positief

Positive vibes only! Nee, jij bent zeker geen negative Nancy. Integendeel, je bent juist heel optimistisch en bijna nooit chagrijnig. Het zonnetje (dat in juli vaak schijnt) in huis, dus.

Grappig

Mensen die in juli geboren zijn, hebben een goed gevoel voor humor. Ze maken anderen graag aan het lachen en weten altijd een vrolijk tintje toe te voegen aan een gesprek. Zelfs op de meest onverwachte momenten weten degenen die in deze maand hun verjaardag vieren, grappig uit de hoek te komen.

Lees ook

Dit zijn alle Chinese sterrenbeelden op een rij én de bijbehorende karaktereigenschappen

Gepassioneerd

Niet alleen je familie en vrienden boffen met iemand als jij om zich heen, óók op de werkvloer mag men zich gelukkig prijzen. Jij levert nooit half werk, maar gaat er altijd voor de volle honderd procent voor. Je geeft niet snel op en laat je niet tegenhouden door een tegenslag hier en daar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.be, Margriet.nl | Beeld: iStock