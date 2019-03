Eh, wat? BN’ers gaan dronken lesgeven in dít nieuwe programma

Binnenkort kunnen we genieten van een nieuw televisieprogramma: Drunk History. In deze show krijgen we dronken bekende Nederlanders te zien die een lesje geschiedenis (proberen te) geven. Dit heeft Comedy Central bekendgemaakt.

De show is gebaseerd op het gelijknamige programma uit Engeland, waarin dronken sterren een geschiedenisles geven. Deze lessen worden ondersteund door beelden van acteurs die het verhaal in lip-sync uitbeelden. Het concept is erg populair en wordt ook uitgevoerd in Mexico, Amerika en Australië.

Nederlandse versie

In de Nederlandse versie worden de kijkers bijgepraat over de vaderlandse geschiedenis. Onderwerpen die naar boven komen zijn onder andere Mata Hari, Willen van Oranje, Prins Bernhard, Vincent van Gogh, de legende van Kenau, en de ontsnapping van Hugo de Groot. Ook hier spelen bekende acteurs de scènes na.

Dronken BN’ers

De eerste beschonken sterren die geschiedenisles gaan geven in het programma zijn presentatrice Nance Coolen en Streetlab’s Jasper Demollin. Welke andere artiesten, acteurs en presentatoren een lesje Drunk History gaan geven, wordt in de komende weken bekendgemaakt.

Weten wat je kunt verwachten?

Om je een beetje een beeld te geven van wat je kunt verwachten, hebben we hieronder een Engelstalige versie van het programma voor je neergezet:

De serie is vanaf 15 april te zien op Comedy Central.

