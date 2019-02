LenteLiefde: gaan we komende week de 20 (!) graden aantikken?

De afgelopen week was voor zonliefhebbers al een waar cadeautje, maar komende week lijkt de ‘vroege lente’ nog mooiere dagen voor ons in petto te hebben. De komende dagen is het opnieuw flink zonnig en uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar, en het is niet uitgesloten dat zelfs de 20 graden wordt behaald.

Lees ook

Vroeg beginnen: waarom je bij lentezon al zonnebrand moet smeren

Niets te klagen

Dat meldt Weerplaza. Aanstaande woensdag worden de hoogste temperaturen verwacht. En al wordt die 20 graden niet aangetikt; het kwik loopt regionaal op naar in ieder geval 18 of 19 graden. Daarmee hebben we níets te klagen, lijkt ons.

Het moet meezitten

Het zonnige weer is het resultaat van een krachtig hogedrukgebied, dat leidt tot zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land zal sprake zijn van zeer zacht weer. Of het kwik echt oploopt naar 20 graden, hangt af van factoren. “Het zal wel lokaal gebeuren en alles moet meezitten: volop zon, zelfs geen sluierwolken en niet te veel wind”, aldus meteoroloog Ben Lankamp.

Een ‘warme dag’ in februari?

Een temperatuur van 20 graden staat voor meteorologen gelijk aan ‘een warme dag’. Als daarvan eind februari sprake is, dan zou dat “uitzonderlijk vroeg zijn”, aldus Weerplaza.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: iStock