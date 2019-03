Daar is-ie dan: de eerste volledige trailer van ‘Toy Story 4’!

Disney heeft vandaag éindelijk de allereerste trailer van de langverwachte nieuwe ‘Toy Story’-film online gezet. In een filmpje van 2,5 minuut ontdekken we welk spannend avontuur Woody, Buzz Ligthyear en hun speelgoedvrienden aangaan in het vierde deel van de o zo succesvolle filmreeks.

DIY-toy

In de trailer is de nieuwe publieksfavoriet Forky, een spork (spoon-fork) met opgeplakte googly-eyes, te zien. Het figuurtje is gemaakt door een kind, maar is niet blij met zijn leven als speelgoed (“Ik ben gemaakt voor soep, salade, misschien chili en voor de vuilnisbak”) en gaat daarom op avontuur.

Dat wordt spannend

Woody gaat hem achterna en probeert hem terug naar huis te halen, wat uiteraard weer zorgt voor een bijzonder vermakelijk verhaal. De trailer krijgt ons al hélemaal in de stemming.

Back-Peep

Ook is schapenhoudster Bo-Peep weer terug. Het vriendinnetje van sheriff Woody was ook te zien in de eerste twee Toy Story-films (1995, 1999), maar ontbrak in deel drie (2010). Toy Story 4 gaat 26 juni in première – wij gokken dat het de ‘zomerhit’ van 2019 wordt.

Bekijk de trailer in onderstaande video:

Bron: ANP | Beeld: Still