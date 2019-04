Drama, drama, drama: de eerste trailer van de ‘GTST’-minifilm is er

Aanstaande vrijdag zendt RTL de maar liefst 6000e aflevering van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ uit. En dat wordt niet zomaar een aflevering, maar een dubbele, met éxtra veel spanning, sensatie, drama en hoogtepunten.

Vrijgezellenweekend

De minifilm speelt zich grotendeels af in het prachtig witte landschap van Lapland, waar Anton, Rover, Daan, Rik en Bing Amir mee naartoe nemen voor zijn vrijgezellenfeest. De intentie was natuurlijk om van de trip een spetterend vrijgezellenavontuur te maken, maar al snel leidt een ontmoeting met een bijzondere vrouw tot een zoektocht in de sneeuw.

Overdosis drama

Maar uit de trailer die RTL heeft vrijgegeven, blijkt dat ons meer te wachten staat dan een spannend uitje in de sneeuw. Amir’s verloofde Sjors die gezoend wordt door een andere man, Lana die zich uitkleedt voor een (vreemde?) man, de entree van niemand minder dan Chantal Janzen, een OMG-momentje als Shanti haar moeder tegen het lijf loopt, de relatie van Rover en Jojo die op springen staat, Rik en Zoë in gesprek over gezinsuitbreiding, Bing tijdens een giga paniekaanval, Linda die Shanti aanvalt, iets met witwaspraktijken en… een positieve zwangerschapstest! Maar zou dat die van Zoë al zijn, is het bij Tiffy raak of… is er toch iemand anders in verwachting? My oh my... wat staat er in hemelsnaam te gebeuren in ’s lands bekendste soapdorp?

